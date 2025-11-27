Mercato ASSE : Un gros indice lâché sur Lucas Stassin

L’entraîneur de l’ASSE a lâché un indice sur la situation de Lucas Stassin à Saint-Etienne. Il pourrait ne plus jouer avec les Verts jusqu’au prochain mercato d’hiver.

ASSE : Enorme tuile pour Lucas Stassin !

Alors que le père de Lucas Stassin a ouvert la porte à son départ de l’ASSE, il y a quelques jours, le jeune attaquant traverse une période de doute. Joshua Duffus lui est désormais préféré par Eirik Horneland en pointe de l’attaque. De plus, il est victime d’une blessure au mollet qui devrait le maintenir éloigné du terrain probablement jusqu’en 2026.

C’est la grosse information délivrée par le coach de l’AS Saint-Etienne, jeudi, en conférence de presse d’avant-match. « Lucas Stassin a connu un souci au mollet en sélection de la Belgique. On attend de voir, mais il pourrait être absent plusieurs semaines. On pourrait le revoir au début du mois de janvier, c’est le plus probable », a-t-il annoncé.

Mercato : Le Belge va-t-il quitter Saint-Etienne sans rejouer ?

Cette tuile relance naturellement les spéculations sur l’avenir de l’international Espoir belge à l’ASSE. Bloqué par la Direction stéphanoise pendant le mercato d’été, ce dernier ne sera pas forcément retenu cet hiver. En cas d’offres intéressantes, il ferait l’objet d’un transfert.

Eirik Horneland avait annoncé la couleur en déclarant : « Si Lucas Stassin devait partir, on pourrait composer avec son départ. On a beaucoup d’options offensives, c’est une très bonne chose pour nous ». West Ham en Premier League, Stuttgart en Bundesliga et le Paris FC en Ligue 1 sont intéressés par le profil du numéro 9 des Verts.

Outre le match de coupe de France, face à l’US Ecotay-Moingt, le jeune avant-centre manquera éventuellement le déplacement à Dunkerque et la réception du SC Bastia en Ligue 2, avant la trêve hivernale. Reverra-t-on Lucas Stassin sous le maillot de l’AS Saint-Etienne après l’ouverture du mercato d’hiver ?

En attendant la réponse officielle de Kilmer Sports Ventures, la tendance penche vers un départ du joueur de 21 ans pendant le mercato estival 2026.

