Mercato : le RC Lens déniche un super crack sénégalais 

Le RC Lens prépare un sale tour à l’AS Monaco pour le prochain mercato hivernal. Le club artésien s’attaque à une pépite de l’ASM.

Après un début de saison encourageant, l’AS Monaco traverse un sale temps. Le club galère en Ligue 1, et l’un de ses cadres pourrait plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal. Le RC Lens se positionne pour l’accueillir. L’équipe entraînée par Pierre Sage rafle des points en Ligue 1. Le club artésien est troisième du championnat et met la pression à l’OM et le leader, le PSG.

Pour ne pas sombrer pendant la seconde partie de la saison, les Sang et Or cherchent de renforts. Le tacticien lensois, Pierre Sage réclame un joueur de l’AS Monaco. Il s’agit de Krépin Diatta. Son contrat expire en juin prochain. Le club de la Principauté est ouvert à prolonger, mais l’international sénégalais n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail. Malgré les absences qui lui donnent du temps de jeu, Diatta peine à montrer tout son potentiel : dix matchs, aucun but, deux passes décisives.

Selon Africafoot, le Racing Club de Lens suit le dossier et aimerait attirer le piston sénégalais de 26 ans. Mais la concurrence est rude. Certains clubs saoudiens sont chauds pour le recruter. Le Besiktas Istanbul aussi. Pourtant, Diatta privilégierait un club européen, ce qui arrange le RC Lens. Côté Monaco, le mercato d’hiver représente la dernière chance de vendre et de toucher une indemnité. Le joueur est estimé à 5 millions d’euros par Transfertmarkt.

