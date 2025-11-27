OM : Greenwood déclenche une nouvelle polémique, ça chauffe

Mason Greenwood réalise une excellente saison avec l’OM. Mais l’ailier droit de 24 ans est au cœur d’une nouvelle polémique avec l’équipe nationale de la Jamaïque.

OM : Mason Greenwood a refusé sa première convocation avec la Jamaïque

Mason Greenwood n’est pas certain de disputer la Coupe du monde 2026. La raison ? Le principal atout offensif de l’OM est banni de l’équipe nationale de l’Angleterre depuis 2022. Son image ayant été profondément écornée par les accusations de violence et de viol par sa compagne.

Même si ces poursuites judiciaires ont été abandonnées, Mason Greenwood semble condamné à une carrière loin des Three Lions. Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur de l’Angleterre, lui avait clairement fermé les portes. « On ne l’envisage pas pour notre équipe », déclarait-il en septembre dernier.

Mason Greenwood avait de ce fait entamé des démarches pour obtenir la nationalité du Jamaïque, pays d’origine de son père. L’ailier de 24 ans a même obtenu le passeport jamaïcain. Sauf que son premier contact avec les Reggae Boyz créé une vive polémique.

Des Jamaïcains s’opposent à l’idée de l’accueillir pour le Mondial

L’attaquant de l’Olympique de Marseille avait décliné en septembre sa première convocation avec l’équipe caribéenne. Il expliquait son refus était « d’ordre familial », indique la Fédération jamaïcaine de football (JFF).

L’idée de le voir intégrer les Reggae Boyz pour les barrages du Mondial contre la Nouvelle-Calédonie n’est pas totalement exclue. Mais son refus a ravivé des tensions internes, selon The Athletic. Greenwood est confronté à une certaine opposition au sein du groupe jamaïcain.

Des cadres de l’équipe, tels Isaac Hayden et Amari’i Bell, ont exprimé leur mécontentement. Ils dénoncent une « farce » et un mépris envers ceux qui « ont toujours représenté le pays » malgré les difficultés. Cette réticence compromet une prochaine convocation de Greenwood avec la Jamaïque.

