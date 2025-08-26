ASSE : Bernauer de retour, plusieurs absents avant Grenoble

Un joueur indisponible depuis le début de la saison a participé à l’entraînement collectif de l’ASSE, ce mardi. En revanche, plusieurs Verts sont à l’infirmerie à quatre jours de la venue de Grenoble.

Avant ASSE-Grenoble : Bernauer s’entraîne avec le collectif

L’ASSE a pu récupérer Maxime Bernauer comme annoncé par l’entraîneur de l’ASSE la semaine dernière. Il est donc de retour pour préparer le match contre Grenoble Foot, prévu le samedi 30 août au stade Geoffroy-Guichard. Touché à la cuisse contre Cagliari, lors du dernier match amical de pré-saison, le défenseur central français a manqué les trois premières journées de Ligue 2.

Pour ce dernier match avant la trêve internationale, le retour de transfuge du Dinamo Zagreb dans le groupe est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland. Néanmoins, il est fort probable qu’il soit ménagé jusqu’en septembre. L’AS Saint-Etienne a aligné deux clean sheet avec le duo Chico Lamba – Mickaël Nadé, contre Rodez AF (4-0) et l’US Boulogne (1-0). Il n’y a donc pas urgence à précipiter le retour de Maxime Bernauer en Ligue 2.

N’Guessan en réathlétisation, Appiah et Annan en salle

Toutefois, Djylian N’Guessan est toujours en réathlétisation et s’est entraîné en marge du collectif, sous la supervision de Paolo Gaudino selon les informations d’Evect. Touché aussi pendant la pré-saison, l’attaquant de 17 ans n’a pas encore joué la moindre minute cette saison.

Blessé au pied avant le match contre Boulogne sur-Mer, Dennis Appiah est quant à lui resté en salle pour travailler comme l’indique le média spécialisé.

Idem pour la recrue Ebenezer Annan, sorti juste avant la fin du match de la 3e journée de Ligue 2. Concernant Chico Lamba, il a été ménagé pour réduire sa charge de travail. Il a effectué une partie de la séance avec le groupe, avant de le quitter, d’après la source.

Maçon, Batubinsika et Bouchouari toujours absents

Yvann Maçon est lui resté à la disposition du groupe réserve, tandis que Benjamin Bouchouari et Dylan Batubinsika étaient absents au Centre sportif Robert-Herbin, à en croire le site internet. Il faut noter que les joueurs de l’ASSE étaient en soins lundi. L’entraînement de ce jour était donc la première de la semaine, pour préparer le match contre Grenoble.