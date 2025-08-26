Mercato ASSE : Porte ouverte à un flop de 3 M€

Un nom s’est ajouté à la liste des joueurs poussés dehors à l’ASSE, à quelques jours de la fermeture du mercato d’été.

Mercato : Maçon, Batubinsika, Bouchouari et Old en instance de départ

L’ASSE cherche à se séparer d’Ivan Maçon et Dylan Batubinsika, deux joueurs indésirables depuis la relégation du club stéphanois en Ligue 2. Souffrant du dos et en fin de contrat en juin 2026, Benjamin Bouchouari aussi est sur le départ. Eirik Horneland apprécie certes son profil, mais il n’entre plus dans le projet de Kilmer Sports Ventures (KSV).

Barré par une forte concurrence sur le plan offensif, Ben Old aussi est poussé vers la poste de sortie. Il ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. L’ailier néo-zélandais semblait pourtant affuté pendant la préparation estivale et a même été décisif lors des trois premières journées de Ligue 1, avec 1 but et 1 passe décisive. Son profil intéresse l’EA Guingamp en Ligue 2. Il devrait faire l’objet d’un prêt, afin d’obtenir du temps de jeu.

ASSE : Igor Miladinovic se dirige vers un prêt

Et ce n’est pas tout ! Un cinquième joueur de l’équipe des Verts, Igor Miladinovic, est également inscrit sur la liste des départs. Comme pour Ben Old, l’option d’un prêt est aussi privillégiée, selon Peuple-Vert. Le Serbe était entré en jeu à Laval, lors de la première journée de Ligue 2, mais sa prestation n’a pas convaincu Eirik Horneland. De ce fait, il n’a pas été convoqué lors des deux journées suivantes, contre Rodez AF et l’US Boulogne.

En effet, le recrutement du milieu offensif serbe s’est avéré une erreur de casting des nouveaux responsables de l’ASSE. Transféré du FK Cukaricki, en Serbie, contre 3 millions d’euros, il n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe des Verts. Toute la saison dernière, le joueur de 22 ans a disputé 3 bouts de matchs en Ligue 1, pour seulement 23 minutes de jeu cumulées.

Estimée à 3,2 millions d’euros lors de son transfert à l’AS Saint-Etienne, la valeur d’Igor Miladinovic a chuté jusqu’à un million d’euros, selon le site internet spécialisé, Transfermarkt.