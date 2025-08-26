Mercato en feu : Le PSG boucle une signature à 6M€ !

Après Gianluigi Donnarumma, qui va rejoindre Manchester City, un autre gardien de but serait également sur le point de faire ses valises pour quitter les rangs du PSG avant la fermeture du mercato estival.

Mercato : Un gardien de but quitte le PSG

Gianluigi Donnarumma ne sera pas le seul gardien de but à quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Désireux de retrouver du temps de jeu après avoir disputé seulement matches en deux saisons sous les couleurs du PSG, Arnau Tenas, l’ancien portier du FC Barcelone, a demandé et obtenu son départ. À un an de la fin de son contrat, le joueur de 24 ans s’apprête ainsi à retourner dans son pays.

En effet, selon les informations de La Cadena SER, l’international espagnol aurait trouvé un accord avec Villarreal pour un transfert cet été. « Villarreal se rapproche de la Roma pour le buteur ukrainien Artem Dovbyk. La direction sportive a également conclu un accord avec le gardien Arnau Tenas, sous réserve de l’accord du PSG », assure le média ibérique.

🚨 𝗔𝗥𝗡𝗔𝗨 𝗧𝗘𝗡𝗔𝗦 🇪🇸 𝗩𝗔 𝗦’𝗘𝗡𝗚𝗔𝗚𝗘𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗥𝗘𝗔𝗟 ! 💛



Le gardien espagnol va quitter définitivement le PSG.



Il est attendu mercredi matin pour passer sa visite médicale. 🩺



🗞️ @LeMechenoua pic.twitter.com/BXRiS3IFoY — Actu Foot (@ActuFoot_) August 26, 2025

Le journaliste Matteo Moretto confirme l’accord entre les deux parties et ajoute qu’il ne reste plus que des derniers détails à régler entre les dirigeants des deux clubs pour finaliser le deal. Plus précis, le média El Periodico Mediterraneo rapporte que les négociations ont commencé entre le PSG et Villarreal. Toujours selon la même source, les choses sont bien avancées et un terrain d’entente pourrait être rapidement trouvé pour le transfert d’Arnau Tenas.

Arrivé librement au PSG à l’été 2023, Arnau Tenas devrait s’engager avec Villarreal pour les quatre années à venir, soit jusqu’en 2029, pour un montant de 6 millions d’euros. Un accord de principe entre le PSG et le sous-marin jaune devrait être conclu dans les prochaines heures. De son côté, le quotidien L’Équipe annonce un accord total pour Arnau Tenas, qui est attendu à « Villarreal mercredi afin de s’engager avec le club de Liga en provenance du PSG. »