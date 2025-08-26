Mercato OM : C’est confirmé, Rabiot à un pas de l’AC Milan

Le divorce entre l’OM et Adrien Rabiot se concrétise. Et l’AC Milan sera sans doute le grand bénéficiaire. Le milieu de terrain aurai déjà donné son aval pour son arrivée en Lombardie.

Mercato OM : Un accord personnel trouvé entre Adrien Rabiot et l’AC Milan

Adrien Rabiot vit ses derniers instants à l’Olympique de Marseille. Malgré le rétropédalage de Roberto De Zerbi, son départ se précise. La relation entre l’entourage du milieu de terrain français et la direction de l’OM est au point mort, rendant toute réconciliation quasiment impossible. Les représentants du joueur travaillent aussi pour lui trouver un nouveau club.

L’Inter Milan, la Juventus ou encore la Juventus sont à ses trousses. Mais c’est bien l’AC Milan qui est en pole position pour le recruter. Massimiliano Allegri connait bien Adrien Rabiot pour l’avoir entraîné à la Juventus. Il a fait de sa venue une priorité. Les deux hommes entretiennent une relation privilégiée. Cela facilite les échanges.

Un chèque de 15 millions d’euros

À la demande d’Allegri, les Rossoneri ont une nouvelle fois entamée des négociations avec le clan Rabiot. Et ce retour de flamme semble porter ses fruits. Le journaliste Aaron Dominguez confirme un accord personnel entre Rabiot et l’AC Milan. L’international français a visiblement été convaincu par le projet milanais et par les garanties de son ancien entraîneur. Il connait aussi bien le championnat italien.

Le dernier obstacle à surmonter est le montant du transfert. L’OM attend environ 15 millions d’euros pour acter le départ d’Adrien Rabiot. Ce prix pourrait permettre à Marseille de financer l’arrivée de son potentiel remplaçant, Dani Ceballos. Le temps presse. Les deux clubs ont moins d’une semaine pour finaliser l’opération.