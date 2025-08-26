PSG : La déclaration forte de Dembélé pour le Ballon d’Or 

Les votes pour le Ballon d’Or 2025 sont terminés depuis ce lundi. En attendant de découvrir le verdict le 22 septembre prochain, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, annoncé comme le grand favori, s’est prononcé sur cette distinction individuelle.

Ousmane Dembélé se positionne clairement pour le Ballon d’Or

Auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Ousmane Dembélé est logiquement nominé pour le Ballon d’Or. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe, de la Coupe de France et Champion de France, l’international français assume totalement son statut de favori après la saison réalisée avec le Paris Saint-Germain.

Le numéro 10 du club de la capitale voit cette récompense individuelle comme « le Saint-Graal. » À l’approche du verdict de cette distinction, Dembélé estime que sa place de favori pour remporter le Ballon d’Or est normale.

« Avant la finale de la Ligue des Champions, on me criait « Ousmane, Ballon d’Or ! » mais, pour être honnêtes, nous étions tous concentrés sur l’équipe, en particulier sur la finale. Après une saison comme celle-là – quatre titres, buts, passes décisives –, il est normal d’être considéré comme l’un des favoris pour ce prix », a confié l’ancien ailier du Barça dans une interview accordée au magazine anglais FourFourTwo.

🚨 Ousmane Dembele 🇫🇷 fait la une du magazine anglais FourFourTwo, le mensuel football le plus vendu du monde. 👀



Pour rappel, leurs journalistes font d’Ousmane le favori du Ballon d’Or. ⏳🌕 pic.twitter.com/3Hrf70M9g6 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 25, 2025

Pour autant, Ousmane Dembélé est conscient d’être l’un des favoris pour cette récompense, souvent cité en duel avec le jeune attaquant barcelonais, Lamine Yamal. Le protégé de Luis Enrique en a également profité pour dire tout le bien qu’il pensait du Ballon d’Or.

« Pour un trophée individuel, il n’y a rien de mieux pour un footballeur. C’est le Saint Graal du football. Quand on voit toutes les légendes qui l’ont remporté, c’est exceptionnel », a souligné le natif de Vernon. Verdict le 22 septembre prochain, au théâtre du Châtelet, à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées.