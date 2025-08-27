INFO Mercato : L’OM tient son gros coup, accord quasi bouclé

Le mercato de l’OM connait une fin très mouvementée. Le club phocéen est même proche de finaliser le recrutement de Dani Ceballos. Le Real Madrid étant en passe de céder.

Mercato OM : Les négociations accélèrent pour Dani Ceballos

L’Olympique de Marseille ne ménage pas ses efforts en cette fin de mercato. Les négociations avec le Real Madrid pour Dani Ceballos touchent au but. L’objectif étant d’anticiper le probable d’Adrien Rabiot. Ce dernier écarté du groupe de l’OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe.

Dani Ceballos est ainsi perçu comme la meilleure option pour étoffer l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Les responsables marseillais mettent les bouchées doubles pour son recrutement. Et si le géant madrilène s’opposait initialement à ce deal, la donne a changé. Après un premier refus, les discussions ont repris de plus belle ces dernières heures.

Le Real Madrid en passe de donner son feu vert

L’OM a formulé une nouvelle offre proche de convaincre les dirigeants du Real Madrid. Il est question d’un prêt payant avec une obligation d’achat revue à la hausse par les Olympiens. Fabrizio Romano confirme d’ailleurs que les deux écuries sont désormais « très proches d’un accord ». Des détails restent à régler, même si les bases du transfert sont posées.

Dani Ceballos attend que les deux formations s’entendre pour mettre les voiles. Le milieu de terrain est enclin à quitter le Real Madrid, où il est utilisé avec parcimonie. Il aurait même déjà un accord avec l’OM concernant les conditions de son futur contrat. Le joueur est prêt à réduire son salaire en vue de facilité sa venue à Marseille. L’OM a donc 4 jours pour finaliser ce dossier XXL avant la fin du mercato.