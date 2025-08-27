Mercato : L’OM enchaine, une recrue arrive après Ceballos

L’OM frappe fort encore en cette fin de mercato. En plus de l’arrivée imminente de Dani Ceballos du Real Madrid, le club phocéen finalise un autre dossier prioritaire. Un accord total est enfin trouvé pour la venue de Hamed Junior Traoré.

Mercato OM : En plus de Dani Ceballos, Hamed Junior Traoré arrive

L’Olympique de Marseille anime visiblement cette fin de mercato. Face au possible départ d’Adrien Rabiot, le club phocéen met les bouchées doubles pour faire venir un milieu de terrain. Et c’est bien Dani Ceballos qui devrait renforcer ce poste. Le Real Madrid ayant donné son feu vert pour un prêt avec option d’achat à l’OM. Les derniers détails sont en train d’être finalisés pour son officialisation.

Lire aussi : Mercato OM : L’annonce choc de Dani Ceballos au Real !

À voir

Mercato OL : Offre inattendue pour un attaquant de Lyon

Toutefois, l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les Olympiens ont aussi intensifié les négociations pour recruter Hamed Junior Traoré. Et là aussi, les échanges ont été fructueux. Selon Foot Mercato, l’OM et Bournemouth se sont entendus pour son transfert. Cet accord porte sur un prêt avec une obligation d’achat, dont le montant n’a pas été précisé.

Accord total avec Bournemouth

Excepté un rebondissement de dernière minute, Hamed Junior Traoré va poursuivre son aventure en Ligue 1. L’international ivoirien évoluait la saison dernière à Auxerre en prêt. Il comptant 10 réalisations en 26 matchs avec les Auxerrois. Le milieu polyvalent va cette fois-ci défendre les couleurs phocéennes.

❗️Ça enchaîne ! Accord OM – Bournemouth pour le prêt avec option d’achat d’Hamed Junior Traoré !



Accord également proche avec le joueur pour un contrat de 5 ans ! (FM) #TeamOM pic.twitter.com/9IIr1GOKSp — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 27, 2025

Lire aussi : Mercato OM : Un attaquant connu de De Zerbi arrive

A Marseille, il retrouvera Roberto De Zerbi. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont côtoyés à Sassuolo entre 2019 et 2021. Cette bonne connaissance devrait faciliter son intégration à l’OM. Sachant que Hamed Junior Traoré s’est déjà entendu avec les Olympiens sur la base d’un contrat de 5 ans. L’officialisation de sa venue ne saurait tarder.