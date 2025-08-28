Mercato PSG : Un ancien de l’OM recale le Paris SG

Le PSG rêvait de séduire un pur produit de l’OM et aurait pu réaliser un joli coup sur le mercato. Mais Samir Nasri, fidèle à ses racines marseillaises, a fermé la porte sans hésiter. Un épisode savoureux raconté par l’intéressé, qui révèle les coulisses d’un appel de Leonardo.

Mercato PSG : Samir Nasri, l’enfant de Marseille, intraitable

À l’heure où le PSG lançait son projet QSI, le club de la capitale balayait l’Europe pour convaincre les plus grandes stars. Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Cavani ont répondu présent. Mais Samir Nasri, lui, a dit non. Au micro de RMC, l’ancien milieu offensif formé à l’OM a raconté la scène :

« Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder… Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l’été pour me dire : Arrête de discuter avec l’Inter, fini. »

Une proposition alléchante qui aurait pu bouleverser sa carrière. Mais la réponse de Nasri a été catégorique. « Et là je lui dis : Non Leo, ce n’est pas possible. »

Entre Wenger et Paris, le cœur marseillais a tranché

À cette époque, Nasri évoluait à Arsenal. Même Arsène Wenger, son entraîneur, l’incitait à céder aux avances parisiennes : « Même Arsène me disait : Va au PSG !, comme ça je ne restais pas en Angleterre », a-t-il confié. Mais rien n’y a fait. Pour l’ex-international français, il était tout simplement impensable de porter les couleurs du grand rival marseillais :

« Je lui ai dit : Ce n’est pas possible coach, je ne peux pas faire ça. Ce n’était juste pas possible ». Fidèle à ses origines, Nasri a préféré rester loin de Paris. Un choix de carrière qui, deux décennies plus tard, nourrit encore la rivalité entre les deux clubs ennemis.