Mercato PSG : Accord XXL pour un transfert à 60M€

Le PSG s’apprête à boucler l’un des gros dossiers de ce mercato d’été. En quête de renouveau, Randal Kolo Muani est sur le point de rejoindre la Juventus dans une opération estimée à 60M€.

Mercato PSG : 60M€, le transfert de l’été prend forme au Paris SG !

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’intensifiaient, mais cette fois-ci, la presse italienne se veut formelle : Randal Kolo Muani devrait bien faire ses valises. Le PSG et la Juventus sont parvenus à un accord qui prendrait la forme d’un prêt avec obligation d’achat, un montage financier taillé pour satisfaire les deux camps.

Dans les couloirs du Parc des Princes, la nouvelle est accueillie comme une bouffée d’air frais. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi peuvent enfin alléger un effectif surchargé, tout en sécurisant une belle rentrée d’argent. Le transfert, estimé à 60M€, place Kolo Muani parmi les plus gros mouvements de ce mercato estival.

Accord imminent pour Kolo Muani ?

Le feuilleton a connu ses rebondissements, mais l’issue est désormais proche. Selon Gianluca Di Marzio, toujours bien informé, le PSG et la Juve ont trouvé un terrain d’entente. L’attaquant français, peu à son aise depuis son arrivée à Paris, s’apprête donc à changer de décor pour retrouver le sourire.

À Turin, l’ancien Nantais sera attendu comme une arme offensive supplémentaire dans un projet en pleine reconstruction. Pour Paris, il s’agit surtout d’un choix stratégique : rééquilibrer le vestiaire et clarifier les rôles dans une attaque déjà dense avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Gonçalo Ramos.

Le montant de l’opération avoisine les 60M€

Le PSG Paris réclamait une obligation d’achat ferme, la Juventus a cédé. Le club italien s’engage donc à lever l’option, faisant grimper l’opération à près de 60M€. Une somme qui confirme la valeur marchande de l’attaquant, malgré des prestations jugées irrégulières au Paris Saint-Germain.

Ce deal illustre parfaitement la stratégie parisienne : alléger l’effectif, mais sans brader ses joueurs. Pour Kolo Muani, c’est une seconde chance de prouver son talent, loin de la pression parisienne. Pour la Juventus, un pari risqué mais calculé. Le mercato du PSG vient peut-être de livrer son grand dénouement.