Mercato PSG : Campos lorgne un serial buteur français !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos tente un gros coup en Allemagne. Un international français est sur la short-list du club de la capitale.

Luis Campos scrute encore le marché. Dans son radar, un nom ressort avec insistance : Michael Olise. Le milieu offensif, aujourd’hui au Bayern Munich, attirerait l’attention du conseiller sportif du PSG. Selon Sky Sport Allemagne, Paris garderait un œil attentif sur son profil, à quelques heures de la clôture du mercato.

Olise n’est pas un inconnu en Europe. La saison passée, ses performances ont marqué les esprits en Bundesliga. Rapide, technique, capable de casser les lignes, il a convaincu plusieurs cadors de le placer sur leurs tablettes. Le PSG ne serait donc pas seul sur le dossier. Mais l’intérêt parisien semble bien réel.

Paris cherche encore un joueur capable d’apporter créativité et percussion dans les trente derniers mètres. Olise, 23 ans, correspond à ce besoin. Sa jeunesse et sa polyvalence renforcent son attrait. Le club de la capitale réfléchirait même à une offre concrète.

L’idée serait d’agir vite. Le marché ferme bientôt, et la concurrence reste vive. Rien n’est encore officiel, mais les signaux se multiplient. Campos rêve d’un coup fort, et Olise incarne ce profil recherché. Dans les prochaines heures, le PSG pourrait passer de l’intérêt aux actes.