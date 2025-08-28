Mercato ASSE : Grenoble envie le recrutement de Sainté

Avant la confrontation entre l’ASSE et Grenoble Foot, les supporters du club isérois mettent la pression sur leurs dirigeants, à quelques jours de la fin du mercato.

Mercato : Les supporters de Grenoble Foot exigent des recrues

L’ASSE affrontera Grenoble Foot au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 4e journée de Ligue 2. Cette rencontre se dispute, samedi, soit à deux jours de la fin du mercato estival. Avant la fermeture du marché des transferts, les supporters de GF38 exigent le renforcement de leur équipe, actuelle 16e après trois journées de championnat. En effet, les Grenoblois ont concédé deux défaites et un nul et occupent la position de barragiste, avec un seul point au compteur.

Vu le début de saison inquiétant de son équipe de coeur, le groupe d’ultras, Red Kaos, a déployé une banderole devant le Stade des Alpes, mercredi, avec un message clair au président du club Stéphane Rosnoblet. « URGENCE MERCATO : Rosnoblet, des recrues d’expérience, pour sauver un début de saison catastrophique ! », ont-ils demandé.

Mercato : L’ASSE investit 25 M€, 0 € pour Grenoble cet été

Contrairement à l’AS Saint-Etienne, qui a déjà investi 25 millions d’euros dans le mercato pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland, Grenoble Foot s’est offert les services de cinq nouveaux joueurs, mais quatre sont arrivés librement. Selon Transfermarkt, le club n’a donc pas dépensé un sou dans le recrutement cet été. Il faut cependant préciser que le média spécialisé n’a pas révélé l’indemnité de transfert d’Evans Maurin, dernière recrue en date, arrivé de Grasshopper Club Zurich.

En tout cas, les supporters de l’équipe entraînée par Franck Rizzetto exige un résultat face à l’ASSE, samedi. « Joueurs/staff : Samedi vous avez l’honneur de faire rayonner nos couleurs, alors soyez à la hauteur », ont-ils écrit dans un autre message déployé au Centre d’entraînement.