INFO Mercato : C’est imminent, une recrue surprise à l’OM !

La direction de l’OM tient sa nouvelle recrue à quatre jours de la fermeture du mercato. Hamed Junior Traoré débarque ce jeudi à l’Olympique de Marseille afin de finaliser un deal conséquent.

L’Olympique de Marseille fait preuve d’une grande efficacité ne cette fin de mercato. Le club phocéen vient de mettre la main sur un nouveau renfort offensif afin de compenser le départ de Jonathan Rowe. Il est question d’Hamed Junior Traoré de Bournemouth.

Ce dossier rondement mené par la direction de l’OM s’est concrétisé sous la forme d’un prêt. Son option d’achat avoisine les 15 millions d’euros, bonus compris. Les dirigeants phocéens, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont été très persuasifs pour finaliser ce dossier en un temps record. Fabrizio Romano assure d’ailleurs que Hamed Junior Traoré est attendu ce jeudi à Marseille à partir de 12 heures.

Un salaire conséquent à l’Olympique de Marseille

Une fois la visite médicale validée, l’international ivoirien s’engagera officiellement avec l’OM. Il deviendra la septième recrue estivale du club. L’Olympique de Marseille a mis la main à la poche pour arracher sa signature. Contrat de 5 ans et un salaire annuel de 3,8 millions d’euros ont suffi à arracher son accord.

Ces conditions financières propulsent Hamed Junior Traoré parmi les joueurs les mieux payés de l’OM. Le joueur prêté la saison dernière à l’AJ Auxerre devra se montrer à la hauteur de cet investissement non négligeable. Ses débuts sous les couleurs phocéennes seront scrutés de très près.