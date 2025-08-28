Ligue des Champions : Nouvelle saison de folie pour le PSG ?

Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions a eu lieu. Champion en titre, le PSG est désormais fixé sur ses huit adversaires. Une nouvelle saison de folie attend Luis Enrique et ses hommes.

Ligue des Champions : Nouveau tirage de la mort pour le PSG

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026 est terminé ce jeudi et le Paris Saint-Germain connait désormais ses huit adversaires. Comme la saison dernière, le tirage au sort a réservé de nombreux chocs aux Parisiens, qui affronteront notamment le Bayern Munich au Parc des Princes et le FC Barcelone à Barcelone en Catalogne.

Lisez aussi : PSG : Khvicha Kvaratskhelia apte pour le voyage à Toulouse !

Dans le chapeau 2, le PSG recevra l’Atalanta Bergame et se déplacera à Leverkusen. Ensuite, le Champion d’Europe en titre recevra également les Anglais de Tottenham et se déplacera à Lisbonne pour y défier le Sporting. Enfin, le collectif de Luis Enrique retrouvera Newcastle United au Parc des Princes, avant de se déplacer San Mamés pour affronter l’Athletic Bilbao.

À voir

Mercato OM : Grosse claque à Rabiot, le statu quo fait mal

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG signe une Masterclass à 15M€ !

Comme il y a un an, le PSG hérite à nouveau d’un tirage très compliqué qui promet une phase de ligue passionnante pour la bande à Ousmane Dembélé, tombeur respectivement de Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal et l’Inter Milan en finale.

Les adversaires du PSG en phase de ligue

Chapeau 1 : Bayern Munich (au Parc des Princes) et FC Barcelone (à Barcelone)

Chapeau 2 : Atalanta (au Parc des Princes) et Leverkusen (à BayArena)

À voir

ASSE Mercato : Enfin des nouvelles fraîches de Pierre Ekwah

Chapeau 3 : Tottenham (au Parc des Princes) et Sporting CP (à Lisbonne)

Chapeau 4 : Newcastle (au Parc des Princes) et Athletic Bilbao (à San Mamés).