Mercato ASSE : Accord trouvé, un défenseur file en Turquie

L’ASSE aurait trouvé une porte de sortie pour l’un des joueurs indésirables. Il va filer en Turquie dans les prochaines heures.

Mercato : Batubinsika va rejoindre Kocaelispor ce week-end

À quelques jours de la fin du mercato estival, Dylan Batubinsika va quitter l’ASSE. Il a enfin trouvé un club avec lequel il s’est entendu. Selon les informations de But Football Club, il a accepté la proposition de Kocaelispor en Turquie. Il est attendu à Izmit pour s’engager avec le club de la Ville, dès ce week-end, comme l’annonce la source.

Le défenseur central n’entrait plus dans les plans d’Eirik Horneland. Il est resté à l’écart du groupe professionnel et n’avait pas participé à la préparation estivale. Poussé dehors, l’international Congolais (10 sélections) avait refusé des propositions en Israël et en Grèce (Panathinaïkos). Son profil avait aussi été proposé au RSC Anderlecht, mais le club belge n’a pas donné suite.

Pour le remplacer dans l’équipe de l’AS Saint-Etienne, les dirigeants du club de Ligue 2 ont recruté Chico Lamba au FC Arouca au Portugal, par anticipation, depuis début juillet. Dylan Batubinsika rejoint donc ‘’Les Éclairs Verts’’’, actuels 17es de Süper Lig, après deux saisons sous le maillot des ‘’Verts’’.