ASSE Mercato : Enfin des nouvelles fraîches de Pierre Ekwah

Que se passe-t-il à l’ASSE avec Pierre Ekwah, dont le transfert a été officialisé, mais qui n’a toujours pas rejoint l’équipe des Verts à quatre jours de la fin du mercato ?

Mercato : L’ASSE confirme le transfert définitif de Pierre Ekwah

L’ASSE a confirmé le transfert définitif de Pierre Ekwah de Sunderland, dans un communiqué officiel. « L’AS Saint-Etienne confirme avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par Sunderland, l’été dernier. Il intègre officiellement l’effectif d’Eirik Horneland après une première saison lors de laquelle il est apparu à 30 reprises sous le maillot Vert », avait annoncé le club stéphanois, le 14 août 2025.

Deux semaines plus tard, le milieu de terrain de 23 ans est toujours absent du Forez. Ses coéquipiers ont déjà disputé trois journées de championnat et prépare la 4e contre Grenoble Foot. Pour évoquer ce match, Eirik Horneland était en conférence de presse ce jeudi.

Horneland : « Je n’ai pas d’informations sur un programme d’entraînement d’Ekwah »

A cette occasion, il a encore été interrogé sur la situation du Franco-Ghanéen. Il a répondu qu’il n’a toujours pas de nouvelle de ce dernier. « J’ai bien évidemment cherché à prendre contact avec Pierre Ekwah, plutôt sur le début de la pré-saison, mais je n’ai malheureusement pas eu de réponse. Je n’ai pas d’informations sur un éventuel programme d’entrainement (individuel, ndlr) pour Pierre Ekwah. Depuis, le dialogue est maintenu par la direction […]”, a-t-il confié.

L’entraîneur de l’ASSE attend le joueur qui lui a fait forte impression la saison dernière, lors de son prêt. Il compte sur ses services pour aider les Verts à retrouver la Ligue 1. « Ekwah est sous contrat, il est supposé jouer avec nous. C’est une situation compliquée. On verra d’ici la fin de la semaine », a-t-il indiqué.

Le coach de l’ASSE compte sur la recrue, il espère son retour

En effet, le mercato prend fin le lundi 1er septembre, à 20h. Eirik Horneland espère le retour du milieu défensif après la fermeture du marché des transferts. En tout cas, il ne souhaite pas le voir partir cet été. « On attend que Pierre Ekwah réintègre l’équipe. Si ce n’était pas le cas, la situation serait un peu plus délicate au milieu de terrain », a prévenu le technicien norvégien.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a investi 6 M€, selon Transfermarkt, pour le transfert définitif du joueur prêté par Sunderland AFC. Mais il ne veut pas jouer en Ligue 2 et souhaite être transféré de nouveau. Ce que la Direction de Kilmer Sports Ventures refuse.