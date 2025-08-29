PSG : « J’aime Dembélé », Al-Khelaïfi enterre Lamine Yamal

Nasser Al-Khelaïfi a affiché un soutien total à Ousmane Dembélé, à l’heure où le duel pour le Ballon d’Or 2025 s’intensifie entre son attaquant et Lamine Yamal. Le président du PSG, sans détour, a rappelé l’importance de l’honnêteté dans le vote.

PSG : « Oui, c’est sûr », Nasser Al-Khelaïfi tranche sans hésiter

Interrogé en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fait dans la demi-mesure. À la question « Ousmane Dembélé favori pour le Ballon d’Or ? », le dirigeant qatari a répondu avec fermeté : « Oui, c’est sûr », balayant d’un revers de main toute concurrence.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot parisien, ponctuée de quatre titres dont la Ligue des champions, Dembélé peut difficilement être ignoré. Pour son président, la messe est dite : « Dembélé est un joueur extraordinaire, qui travaille vraiment pour l’équipe, c’est aussi une personne incroyable », a-t-il déclaré.

Un rappel à l’honnêteté face aux journalistes espagnols

Face à des médias ibériques visiblement prompts à pousser la candidature de Lamine Yamal, Al-Khelaïfi a glissé un message subtil mais ferme : « J’espère que tout le monde donnera son opinion honnête sur ce sujet. » Le président parisien redoute en effet qu’un vote biaisé par la ferveur populaire n’influence le résultat.

La passe d’armes a même pris un ton plus piquant lorsqu’un journaliste lui a lancé : « Vous aimez Yamal ? ». Réponse immédiate du patron parisien : « J’aime bien Dembélé. » Une formule simple, tranchante, qui a fait mouche et qui illustre parfaitement la ligne de conduite du club : défendre son champion.

Le Ballon d’Or 2025 en ligne de mire

Le 22 septembre prochain, cent journalistes désignés à travers le monde voteront pour élire le successeur de Lionel Messi. Chacun établira un top 10, attribuant des points à ses favoris. Le joueur le mieux classé sera sacré.

Dans cette course serrée, Al-Khelaïfi a choisi son camp. Et le message est clair : pour lui, il ne fait aucun doute que Ousmane Dembélé mérite de devenir Ballon d’Or. À charge pour les votants de trancher… honnêtement.