Mercato : L’OM en alerte, un autre club débarque pour Rabiot

Depuis sa mise à l’écart par l’OM, Adrien Rabiot voit sa liste de prétendants s’allonger. En plus de vient des Spurs de Tottenham, un autre club anglais vient s’inviter dans la bataille pour sa signature.

Mercato OM : Aston Villa se renseigne sur Adrien Rabiot

C’est un fait indéniable, l’affaire Adrien Rabiot animera jusqu’au bout la fin du mercato de l’Olympique de Marseille. L’international français est mis en vente suite à sa violente bagarre avec Jonathan Rowe, décision qui a vite alerté ses prétendants. L’AC Milan se serait récemment retiré du dossier suite à des négociations compliquées avec Véronique Rabiot, mère et agent du joueur.

Ce retrait des Rossoneri n’empêche pas l’ancien Parisien d’avoir d’autres sollicitations sous la main. En plus de Tottenham qui reste aux aguets, un autre club de Premier League s’est invité dans la danse. La Gazzetta Dello Sport assure en effet qu’Aston Villa est récemment a pris des renseignements concernant Adrien Rabiot, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par l’OM. Les Phocéens attendraient un chèque de 15 millions d’euros pour son transfert.

En attendant, le président marseillais Pablo Longoria préfère calmer jeu autour d’Adrien Rabiot. Le boss de l’OM n’a pas définitivement la porte à une réconciliation avec son milieu de terrain. « la porte de mon bureau est toujours ouverte », a-t-il déclaré à l’issue du tirage de la Ligue des champions. La fin du mercato promet ainsi d’être mouvementé pour le champion du monde 2018.