Mercato : L’OM tremble, Lille gâche tout pour Zhegrova !

L’arrivée d’Edon Zhegrova à l’OM est loin d’être acquise en cette fin de mercato. Même si les Phocéens pensent tenir le bon bout, une menace de la direction du LOSC remet tout en cause.

Mercato OM : Le LOSC met un énorme stop pour Edon Zhegrova

Un an avant la fin de son contrat avec le LOSC, Edon Zhegrova connait une fin de mercato mouvementée. L’attaquant kosovar était un temps pressenti pour rejoindre la Juventus. Mais la récente offensive de l’OM a tout fait basculer. Le joueur de 26 ans est désormais très chaud à l’idée de signer. Il aurait même déjà donné son aval pour un contrat de 5 ans à Marseille.

Les Phocéens doivent maintenant s’entendre avec le LOSC pour finaliser ce deal. Cette dernière tâche s’avère très compliquée. Les dirigeants Lillois sont très exigeants pour Edon Zhegrova. Ils ne comptent pas céder leur joueur si facilement. D’ailleurs, le président lillois Olivier Létang vient de jeter un coup de froid glacial sur ce dossier. Il a même dénoncé le comportement de l’OM.

Des poursuites contre Marseille envisagées

« Je n’ai pas été contacté par l’OM avant ça (…) Il faut toujours être respectueux entre clubs. Il y a des principes et des choses à faire », a-t-il rétorqué au micro de Canal+. Olivier Létang envisage même des mesures plus coercitives. « On va se penser sur les textes et voir ce que l’on peut faire », a-t-il ajouté.

Cette réaction du président du LOSC complique la situation pour l’OM. Le club marseillais devra faire face à la fermeté lilloise et à de possibles répercussions judiciaires dans le dossier Edon Zhegrova.