Mercato : Le RC Lens officialise l’arrivée d’un buteur !

La direction du RC Lens a finalisé une belle opération à trois de la fermeture du mercato. Elle vient d’officialiser l’arrivée de l’ailier gauche sénégalais Abdallah Sima.

Mercato RC Lens : Abdallah Sima a officiellement signé

La fin du mercato s’emballe du côté du RC Lens, déterminé à renforce son groupe. Le club artésien vient d’ailleurs de son offrir un nouvel attaquant. Sa priorité dans ce sprint final, Abdallah Sima, a officiellement rejoint l’équipe. L’attaquant sénégalais a signé un contrat de 4 ans. Il est lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2029, peut-on lire dans le communiqué du club.

Lire aussi : Mercato : Le RC Lens tente un incroyable deal au FC Nantes !

À voir

OL Mercato : Fonseca prévient Kang pour Fofana et Mikautadze

L’entraîneur Pierre Sage pourra donc compter sur un renfort de choix pour la suite de saison. Abdallah Sima débarque en provenance de Brighton. Le joueur de 24 ans connait bien la Ligue 1 après des prêts successifs à Angers et Brest. Ses 12 réalisations en 40 matchs la saison dernières ont vite convaincu le RC Lens. Un montant de 4,5 millions d’euros a déboursé pour son transfert.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Un ailier arrive enfin, accord signé !

💬 Jean-Louis Leca : « Abdallah Sima sait marquer et faire marquer ses partenaires, c’est un joueur d’équipe. Depuis quatre ans, il a réussi à s’imposer chaque saison dans un environnement différent, ce qui témoigne aussi d’une grande force de caractère. »#LesLensois #Sima2029 pic.twitter.com/rHOqFTwcwD — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2025

Le club lensois s’attache ainsi les services d’un joueur expérimenté et polyvalent. Abdallah Sima pouvant évoluer à tous les postes en attaque. Les dirigeants du RC Lens travaillent aussi sur autre piste offensive : celle menant à Lassine Sinayoko. Même si les négociations avec l’Aj Auxerre s’avèrent très compliquées pour sa venue.