Mercato ASSE : KSV, un investissement estival raté ?

L’investissement consenti par l’ASSE, pendant le mercato estival, pour renforcer sa défense, est jugé comme un échec, à deux journées de la mi-saison.

ASSE : Bernauer et Lamba gênés par des blessures

À la suite de relégation de l’ASSE en Ligue 2, la Direction du club a renforcé sa défense, qui avait concédé 77 buts en Ligue 1. Pendante le mercato d’été, elle a levé l’option d’achat de Maxime Bernauer, estimé à 1,2 M€ par Transfermarkt. Il était prêté par le Dinamo Zagreb en février 2025.

En début de saison, le défenseur central a été gêné par une blessure à la cuisse, puis au genou en novembre. Il a également manqué 3 matchs en raison d’une exclusion directe. Finalement, le Français n’a joué que 8 matchs en 15 journées de Ligue 2, sans pour autant rassurer.

Chico Lamba a été lui recruté au FC Arouca, à 6 M€. Titulaire lors des 9 premières journée de Ligue 2, il a donné des satstisfactions. Manque de pot pour le défenseur central portugais, il s’est blessé aux adducteurs en octobre et est encore en réathlétisation.

ASSE : L’apport de Ferreira, Annan, Stoijkovic et Traoré en doute

Kilmer Sports Ventures a recruté quatre défenseurs latéraux ensuite. Grâce à son outil data, il a validé les profils de Joao Ferreira (3 M€), Ebenezer Annan (2 M€) et Strahinja Stoijkovic (2,3 M€). Le premier (arrière droit) est arrivé de Watford, tandis que les deux autres ont débarqué de l’Etoile Rouge de Belgrade (Serbie). Avant eux, l’AS Saint-Etienne avait engagé Lassana Traoré (arrière gauche) en provenance du Diambars FC du Sénégal.

Quant à Ebenezer Annan, il a été titulaire à 13 reprises. Il est le 4ᵉ joueur le plus aligné par Eirik Horneland. Joao Ferreira arrive avec 12 rencontres disputées. Ils sont auteurs d’une passe décisive chacun, ce qui témoigne de leur faible apport offensif.

Concernant Strahinja Stoijkovic, il n’a pas réussi son adaptation en France. Le coach de l’ASSE a préféré le laisser à la disposition de la réserve. L’arrière droit serbe de 18 ans n’a joué qu’un bout de match en championnat, soit 22 minutes. Il a pourtant coûté 2,3 M€ à KSV. Lassana Traoré, lui, n’entre pas dans les plans du coach stéphanois.

Mercato : 7,3 M€ investis, KSV « a raté son pari » sur les latéraux

Selon le constat de Peuple-Vert, la progression de Ferreira et Annan « reste timide » et ils « n’ont pas rassuré » depuis leur arrivée à Saint-Etienne, au regard de leurs statistiques. Pour la source, « Ferreira inquiète ». Au sujet de Strahinja Stoijkovic, le média spécialisé estimé « qu’il n’est pas prêt pour évoluer en Ligue 2 ».

En conclusion, P-V s’interroge sur les latéraux recrutés l’été dernier : « Simple phase d’adaptation ou vraie erreur de casting ? ». En attendant la suite de la saison, la réponse du média est catégorique : « En l’état, le pari onéreux de l’ASSE est raté ». Notons que c’est un total de 7,3 M€ que KSV a investi dans le recrutement de Joao Ferreira, Ebenezer Annan et Strahinja Stoijkovic.

