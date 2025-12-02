Mercato PSG : Luis Campos traque un Brésilien à 60 M€

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a trouvé un super crack en Italie pour le prochain mercato hivernal. Les Italiens ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un roc brésilien

Les dirigeants du PSG établissent déjà leur priorité pour le mercato hivernal. Le club de la capitale a ciblé deux joueurs susceptibles de partir en janvier : Matvey Safonov et Lucas Beraldo. Paris ne prévoit pas un recrutement massif, mais remplacer ses partants. Un gardien pourrait arriver, un défenseur central et peut-être un attaquant.

Pour renforcer le secteur défensif de l’équipe de Luis Enrique, Caught Offside révèle une piste nouvelle. Paris suit Gleison Bremer, le roc de la Juventus. Le champion d’Europe admire son profil et prépare une offensive pour le mercato hivernal. La Juventus, elle, place la barre très haut. Le club italien pourrait réclamer plus de 60 M€ pour lâcher son défenseur. Bremer reste un cadre de la Vieille Dame, un joueur solide.

Les Performances du Brésilien attisent les convoitises. Tottenham, par exemple, en a fait sa priorité et préparerait déjà une offre de 60 M€. La Juventus, attachée à son joueur sous contrat jusqu’en 2029, n’ouvrira la porte qu’en cas d’offre irrésistible. Outre le PSG et Tottenham, Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich flairent aussi le coup. Il faut rappeler que l’international brésilien souffre de pépins physiques ces derniers temps.

