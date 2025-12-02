Mercato OM : Jackpot en vue, Marseille touche le gros lot

Alors que le mercato d’hiver approche à grand pas, une bonne nouvelle secoue l’OM. Le club phocéen devrait toucher un joli chèque sur le futur transfert d’Azzedine Ounahi, qui brille à Gérone.

Mercato OM : Un joli chèque grâce à Azzedine Ounahi

L’Olympique de Marseille semble bien parti pour renflouer ses caisses grâce à un indésirable. Azzedine Ounahi a été transféré cet été à Gérone où il a retrouvé des couleurs. L’international marocain en est déjà à 3 buts et 1 passe décisive en 9 apparitions.

Lire aussi : Mercato OM : Medhi Benatia prépare un braquage en attaque !

À voir

Mercato ASSE : KSV, un investissement estival raté ?

Azzedine Ounahi s’est d’ailleurs distingué ce dimanche contre le Real Madrid (1-1) en étant l’homme du match grâce à son but sublime. Cela a une nouvelle mis les projecteurs sur lui. Ses débuts convaincants à Gérone pourraient même rapporter un nouveau chèque à l’OM.

30% sur une future revente du joueur

Son transfert a coûté près de 6 millions d’euros au club espagnol. Mais la direction de l’OM a une bonne inspiration au moment de son départ. Elle a incorporé un pourcentage de 30% sur une future revente du joueur de 25 ans. S’il continue de performer en Liga, Azzedine Ounahi rapportera une belle somme à Gérone, mais aussi à l’Olympique de Marseille.

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, peuvent se frotter les mains. Ils pourraient toucher le jackpot, sans avoir à céder l’un de leurs joueurs actuels. Cette entrée d’argent ferait du bien au club à l’approche du mercato hivernal.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Benatia vise un ancien latéral du FC Nantes

Panique à l’OM : Mason Greenwood courtisé en secret !

À voir

Coup de tonnerre à l’OGC Nice : Franck Haise démissionne !

Mercato : Coup de force à l’OM, une nouvelle recrue arrive