Coup de tonnerre à l’OGC Nice : Franck Haise démissionne !

La situation est explosive à l’OGC Nice, où les joueurs ont été pris à partie par les supporters à leur retour de Lorient dimanche soir. Offusqué par cette situation, Franck Haise, l’entraîneur des Aiglons, voudrait démissionner.

Si la nature exacte des incidents demeure encore incertaine, le retour des joueurs de l’OGC Nice après leur défaite à Lorient fut pour le moins mouvementé. Alors que des joueurs auraient été pris pour cible à la descente du bus, Franck Haise pourrait décider de claquer la porte.

Dans un communiqué succinct, publié sur son site officiel lundi soir, l’OGC Nice a dénoncé des « débordements inacceptables » et a apporté « tout son soutien à plusieurs membres du club ayant été pris à partie », « condamnant ces actes avec la plus grande fermeté. »

L’UNFP, le syndicat des joueurs, a vite réagi en parlant de « violences physiques intolérables », se réservant ainsi « le droit de se constituer partie civile » dans cette affaire. Arrivé sur le banc niçois en juillet 2024, Franck Haise a prolongé son contrat jusqu’en 2029 l’été dernier après avoir réussi à qualifier le club pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Mais le parcours de Nice en Europe, déjà catastrophique la saison dernière, vire de nouveau au fiasco avec une élimination précoce en Ligue des Champions et cinq défaites en autant de matchs en Ligue Europa. Présent lors des faits, mais visiblement épargné par les « supporters » de l’OGC Nice, le technicien français aurait alors assuré à ces derniers qu’il était « prêt au combat », à en croire RMC Sports.

Mais la donne serait bien différente quelques heures plus tard. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, l’ancien entraîneur du RC Lens aurait fait savoir à ses joueurs qu’il était susceptible de prendre « une décision drastique » dans les prochains jours.

Une réunion se serait ainsi tenue avec son staff dans la soirée de lundi. Et ce mardi matin, RMC assure que « Franck Haise a fait part de son souhait de démissionner après les violences au centre d’entraînement. » Affaire à suivre…

