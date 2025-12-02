Mercato OM : Une offre pour Hojbjerg crée la polémique !

Pierre-Emile Hojbjerg vit peut-être ses dernières semaines à l’OM. La Juventus le suit de près et s’apprête à matérialiser son intérêt avec une offre inférieure aux exigences marseillaises .

Mercato : La Juventus inquiète l’OM pour Hojbjerg

Pierre-Emile Hojbjerg va-t-il passer l’hiver à l’Olympique de Marseille ? Le milieu de terrain danois est incontestablement l’un des piliers du vestiaire. Roberto De Zerbi compte sur lui pour animer son entrejeu. Ses 18 matchs disputés cette saison le prouvent bien. Mais le doute plane sur son futur proche.

Plus le mercato hivernal approche, plus l’hypothèse d’un transfert en Italie prend forme. La Juventus suit Pierre-Emile Hojbjerg depuis plusieurs mois. Son profil expérimenté correspondrait parfaitement aux besoins de Luciano Spalletti. Le nouveau coach turinois le voudrait sous ses ordres dès cet hiver.

Un message reçu 5/5 par les dirigeants italiens qui ont placé le milieu de terrain de l’OM en haut de leur liste. Sauf que la situation économique de la Juventus complique un tel dossier. Et on en sait davantage leurs intentions financières.

20 millions d’euros pour son transfert ?

Sans surprise, les Bianconeri ne pourront pas s’aligner sur les conditions fixées par l’OM. Tutto Mercato Web indique que la Juventus ne compte pas dépasser les 20 millions d’euros pour Pierre-Emile Hojbjerg. Cette offre arrivera en janvier et devrait servir à jauger la position de l’OM.

Cette proposition a peu de chances d’aboutir. Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne veulent pas de négociation pour leur milieu de terrain à condition de recevoir un chèque de 60 millions d’euros. Les Bianconeri sont donc prévenus.

Ils devront revoir leur proposition à la hausse s’ils souhaitent réellement recruter Pierre-Emile Hojbjerg. Ou espérer que la direction l’OM baisse ses exigences financières. Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, la Juventus va tenter sa chance avec des moyens très limités.

