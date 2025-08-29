Mercato : Incroyable ! Un club africain dame le pion au PSG

Incroyable, mais vrai. Un club africain est parvenu à damer le pion au PSG de Nasser Al-Khelaïfi sur le marché des transferts. Un crack récemment validé par Luis Enrique échappe au Champion de France et d’Europe en titre.

Mercato : Le PSG en pince pour un espoir tunisien

Mis à l’essai par le Paris Saint-Germain, le prodige tunisien Khalil Ayari était bien parti pour défendre les couleurs du club de la capitale. Alors que le mercato estival se referme le lundi à 20 heures. Considéré comme l’un des plus grands dénicheurs de talents au monde, Luis Campos est intéressé par le profil de l’attaquant du Stade Tunisien.

International tunisien, le jeune ailier droit a rapidement attiré l’attention grâce à ses performances impressionnantes sur le terrain. À seulement 20 ans, Khalil Ayari a déjà démontré des qualités techniques qui le distinguent parmi ses pairs. Gaucher, il est connu pour sa capacité à créer des occasions de but et à faire preuve d’une grande agilité sur le terrain.

Ces compétences ont fait de lui une cible pour plusieurs clubs européens, notamment en France et au Portugal, qui voient en lui un potentiel exceptionnel. Interrogé sur Khalil Ayari, l’entraîneur du PSG est resté prudent dans ses commentaires.

« Je l’ai vu un match, je ne peux pas parler d’un joueur en particulier, il faut donner de l’espace aux jeunes joueurs et ne pas trop en parler », a notamment déclaré Luis Enrique, qui refuse de brûler les étapes dans la carrière d’un joueur. Intéressé par le joueur, le Paris SG est passé à l’action pour le recruter, mais l’offre n’aurait pas suffi.

L’Espérance de Tunis devance le Paris SG pour Khalil Ayari

En effet, selon les informations du site Ettachkila, le PSG aurait transmis une proposition ferme au Stade Tunisien pour s’attacher les services de Khalil Ayari. Pour récupérer le natif de Tunis, Luis Campos offrait au club de Bardo un prêt gratuit assorti d’une option d’achat fixée à 1 million d’euros en janvier prochain, puis à 1,5 million d’euros en juin.

📝💰



Le PSG a fait une offre officielle pour Khalil Ayari d’un prêt avec option d’achat.



🔹Le club parisien propose un prêt gratuit avec une option d’achat d’un 1 M€ si elle est levée en janvier 2026, qui passera à 1,5 M€ en juin 2026.



▪️Le Stade Tunisien a refusé l’offre… pic.twitter.com/ycnbcCCLf2 — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) August 28, 2025

Mais le club tunisien a jugé cette offre insuffisante, réclamant un prêt payant de 250.000 euros avec option d’achat. Le PSG n’ayant pas donné suite à cette contre-offensive, l’Espérance de Tunis aurait contacté l’entourage de Khalil Ayari avec une offre très attractive. Le dossier pourrait donc rapidement basculer en faveur de l’actuel deuxième du championnat tunisien.