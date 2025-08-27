L’ASSE se forge un mental d’acier pour revenir en Ligue 1

L’ASSE s’est préparée à une longue bataille jusqu’à la fin de la saison, pour obtenir son billet retour en Ligue 1. L’équipe a décidé de jouer tous les matchs à fond.

L’ASSE leader de la Ligue 2, Horneland s’en réjouit

L’objectif de la Direction de l’ASSE, dès la relégation en Ligue 2, a été de travailler au retour des Verts en Ligue 1. Pour ce faire, elle a investi dans le mercato d’été, en dépensant 25 M€ dans le recrutement. Kilmer Sports Ventures (KSV) souhaite ainsi retrouver l’élite immédiatement. Eirik Horneland et ses joueurs sont sur la bonne voie.

Ils sont leaders du championnat après trois journées. Ils ont enregistré un nul et deux victoires, pour 8 buts marqués et 2 clean sheet consécutifs réussis. Cette entame de saison canon est celle rêvée par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Il avait indiqué qu’il serait idéal pour son équipe de faire la course en tête de la Ligue 2, dès le démarrage de la saison.

Tardieu : « Il faut aller arracher des victoires »

Pour le vice-capitaine Florian Tardieu, les Verts ont décidé d’adopter des stratégies à long terme pour atteindre leur objectif principal, à savoir la remontée en Ligue 1. Plus concrètement, ils vont jouer tous leurs matchs avec détermination et engagement pour les remporter, notamment les rencontres fermées comme celle disputée et gagnée à Boulogne-sur-Mer (1-0), samedi.

« Ce n’était pas facile, il n’y en aura pas beaucoup qui viendront prendre des points à Boulogne. Ce sont des victoires qu’il faut arracher. C’était dur, mais on gagne, on repart avec les trois points, et c’est l’essentiel », a-t-il déclaré dans l’Inside Match Week.

Moueffek : « Gagner les matchs, même les plus difficiles »

Pour Aïmen Moueffek, l’équipe de l’ASSE a remporté ce match au mental, car il avoue que c’était compliqué pour eux au stade de la Libération.

« C’était dur ! C’était un vrai match de Ligue 2. Il n’y avait pas d’espace. L’équipe de Boulogne était bien resserrée, ce n’était pas facile de se procurer des occasions. […]. Il y aura des matchs comme ça. Ce sera un peu plus difficile sur ces matchs-là, mais le plus important, ce sont les trois points. Gagner, c’est le plus important », a indiqué le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne.