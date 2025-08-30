PSG : Un renfort de taille confirmé à Paris face à Toulouse

À quelques heures du match de la troisième journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, obtient un renfort de taille en attaque pour le déplacement à Toulouse. Explications.

PSG : Luis Enrique avec un groupe au complet à Toulouse

Ce samedi soir, à 21h05, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse du Stadium pour y affronter le Toulouse Football Club pour le compte de la troisième journée du Championnat français. Pour ce déplacement, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet, surtout en attaque.

Lisez aussi : PSG : Khvicha Kvaratskhelia apte pour le voyage à Toulouse !

À voir

Mercato PSG : Enrique fait capoter une incroyable affaire !

Absent face à Angers lors de la précédente journée, Khvicha Kvaratskhelia, écarté pour une gêne musculaire, a fait son retour à l’entraînement collectif depuis le mardi. L’ailier géorgien ne ressent plus aucune douleur et sera du groupe pour affronter les Toulousains, invaincus depuis le début de la saison. Le retour de Kvaratskhelia est un atout de taille pour l’équipe parisienne.

S’il est surtout connu pour sa capacité à provoquer, à déstabiliser les défenses adverses et à offrir des passes décisives, l’ancien attaquant du Napoli est aussi un joueur capable de faire basculer une rencontre sur un seul geste. Son habileté à ouvrir des espaces et à s’intégrer parfaitement dans le système de jeu de Luis Enrique est un facteur clé dans les ambitions du PSG cette saison.

Lisez aussi : Mercato PSG : Kvaratskhelia, une grosse menace révélée

À voir

OL Mercato : Mikautadze a quitté Lyon pour Villarreal

Luis Enrique, qui compte faire de lui un atout offensif majeur, pourra donc s’appuyer sur Kvara pour poursuivre la dynamique positive en Ligue 1. Idem pour le jeune Senny Mayulu. Écarté des terrains depuis la mi-août en raison d’une douleur à l’adducteur de la cuisse droite contractée à l’entraînement, le milieu offensif de 18 ans est lui aussi de retour. L’international espoir français a quitté l’infirmerie et a repris les séances collectives avec le groupe, selon RMC Sport. Toutefois, Mayulu sera un peu court pour ce weekend très probablement.