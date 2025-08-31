INFO Mercato : Emerson arrive à l’OM, les détails du deal

Comme annoncé depuis ces derniers jours, Emerson Palmieri va renforcer l’effectif de l’OM. Alors que le mercato estival referme ses portes le lundi soir, les dirigeants marseillais ont quasiment bouclé le deal avec West Ham.

Mercato OM : Accord total pour le transfert d’Emerson

Alors que le mercato estival se termine demain à 20 heures, l’Olympique de Marseille poursuit le renforcement de l’effectif de Roberto De Zerbi. Comme annoncé ces derniers jours, l’OM va s’attacher les services du latéral gauche de West Ham, Emerson Palmieri. Restée en stand-by dernièrement, la signature de l’international italien est désormais imminente.

D’après les renseignements glanés par RMC Sport et L’Équipe, les dirigeants olympiens ont trouvé un accord total avec leurs homologues de West Ham pour le transfert du défenseur de 31 ans. Contrairement aux premières rumeurs, Emerson ne sera pas libéré par les Hammers.

🚨🔵⚪️ EXCL: Emerson Palmieri to OM, here we go! Deal done now between West Ham and Olympique Marseille.



OM will pay €1m total package, add-ons included. Green light now from #WHUFC to travel.



OM close deal for Emerson Palmieri wanted by Longoria, Benatia and De Zerbi. pic.twitter.com/f0wekndGkU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

En effet, le journaliste Fabrizio Romano confirme que Pablo Longoria et Medhi Benatia vont débourser 1 million d’euros, bonus compris, pour rapatrier l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Autorisé par West Ham à prendre l’avion pour Marseille, Emerson est attendu sur le vieux port pour passer la visite médicale et signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option avec l’Olympique de Marseille.

Sur le papier, Emerson représente une recrue expérimentée à un coût réduit pour l’OM. Un contrat de deux saisons avec une année supplémentaire en option a été négocié entre les dirigeants marseillais et l’ancien Lyonnais, dont le bail actuel avec les Hammers devait se terminer en 2026.