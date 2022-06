OL Mercato : Deux grosses menaces pour la succession d'Emerson

Publié par Ange A. le 24 juin 2022 à 06:05

OL Mercato : Intéressé par Tyrell Malacia, l’Olympique Lyonnais devrait se méfier de la concurrence de deux clubs de Premier League.

OL Mercato : Concurrence anglaise dans le dossier Malacia

Malgré sa non-qualification pour une Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais se montre attrayant. L’ OL a déjà signé trois renforts cet été, dont Alexandre Lacazette et le prometteur milieu Johann Lepenant. Avec le départ en vue d’Emerson, prêté par Chelsea, Lyon doit se trouver un nouvel arrière gauche. Le club rhodanien n’aurait à cet effet d’yeux que pour Tyrell Malacia. Âgé de 22 ans, le latéral gauche dispose encore de deux années de contrat avec Feyenoord, son club formateur. Le club néerlandais attendrait au moins 20 millions d’euros pour son jeune international néerlandais. Si Lyon se serait résolu à revoir son offre à la hausse pour boucler le transfert de Malacia, le club de Jean-Michel Aulas devra désormais composer avec la concurrence de deux clubs anglais.

United et Newcastle partis pour contrarier Lyon ?

De Telegraaf assure que Manchester United et les nouveaux riches de Newcastle United suivraient aussi Tyrell Malacia. S’agissant des Red Devils, ils ne devraient passer à l’action qu’une fois après avoir obtenu la signature de Frenkie de Jong. Nouvel entraîneur des Mancuniens, Erik ten Hag souhaite retrouver son ancien capitaine parti au FC Barcelone en 2019. Le technicien néerlandais a d’ailleurs eu le temps d’apprécier le talent de Malacia ces dernières années lorsqu’il était sur le banc de l’Ajax Amsterdam, le grand rival de Feyenoord en Eredivise.

D’après la même source locale, le jeune latéral batave aurait néanmoins une préférence pour l’Olympique Lyonnais. En signant à l’ OL, il est en effet certain de conserver une place de titulaire. Il vient de réaliser une saison pleine avec Feyenoord, finaliste malheureux de la Ligue Europa Conference. Le natif de Rotterdam a disputé 50 matchs pour un but et cinq passes décisives.