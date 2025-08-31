INFO PSG: Coup de théâtre pour le transfert de Marco Asensio

Fortement pressenti à Aston Villa dans la dernière ligne droite du mercato estival, Marco Asensio pourrait finalement prendre une tout autre direction en quittant le PSG avant le lundi à 20 heures.

Mercato PSG : Marco Asensio finalement à Fenerbahçe ?

Déjà proche de conclure un accord avec Manchester City pour s’attacher les services du gardien brésilien Ederson, ce qui pourrait débloquer le dossier Gianluigi Donnarumma, attendu à City par Pep Guardiola, Fenerbahçe pourrait également récupérer un autre indésirable du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club turc serait intéressé par le renfort de Marco Asensio.

À un an de la fin de son contrat à Paris, l’ancien joueur du Real Madrid est prié de se trouver un nouveau point de chute pour rebondir cette saison. Et si le PSG espérait le vendre à Aston Villa, où il a été prêté en janvier passé, l’international espagnol semble désormais se diriger vers la Turquie. Les discussions semblaient même avancer dans le bon sens entre le Paris SG et Aston Villa pour un nouveau prêt, voire pour un transfert de l’ancien partenaire de Kylian Mbappé.

🚨EXCL: 🔵🟡🇧🇷🇫🇷 #SüperLig |



❗️Négociation are progressing between Fenerbahçe and Manchester City for Ederson



💰 Latest verbal proposal worth €12m + bonuses. Manchester City want now €15m for their GK



✨️ Fenerbahçe want also to sign Marco Asensio



➡️ Jorge Mendes is doing… pic.twitter.com/6pcRoEysIG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2025

Mais tout est finalement sur le point de s’écrouler selon Tavolieri, qui nous informe que le manager des Villans, Unai Emery, a finalement jeté son dévolu sur Lucas Paqueta. Comme indiqué par Fabrizio Romano ce dimanche, un accord a été trouvé entre Aston Villa et West Ham pour le prêt avec option d’achat du milieu de terrain international brésilien.

Déjà « l’Espagnol est désormais perçu comme une alternative, ce qui ouvre la voie à une entrée en lice de Fenerbahçe. Des discussions sont en cours pour convaincre Asensio », rapporte le journaliste Sacha Tavolieri. L’enjeu serait maintenant de convaincre le milieu offensif de 29 ans de rejoindre Fenerbahçe, alors qu’il rêvait d’un retour en Premier League. Pour se séparer d’Asensio, le Paris SG exige un montant de 20 millions d’euros.