Mercato ASSE : Ultimes négociations pour Pierre Ekwah

Il ne reste plus que quelques heures à l’ASSE pour connaître la fin du long feuilleton Pierre Ekwah. Un club espagnol a entamé les discussions pour le recruter avant la fermeture du mercato.

ASSE : Incertitude pour Ekwah à quelques heures de la fin du mercato

Pierre Ekwah est certes revenu à l’ASSE en fin de semaine dernière et il a rencontré les dirigeants du club stéphanois, mais il n’est toujours pas certain de jouer avec les Verts en Ligue 2. Sa situation reste encore floue, à quelques heures de la fin du mercato estival.

Agacée par l’absence du milieu de terrain à l’entraînement depuis l’officialisation de son transfert de Sunderland AFC, la Direction de l’AS Saint-Etienne est encline à le laisser partir. Mais au prix qu’elle aura fixé. En effet, le Franco-Ghanéen ne veut pas jouer en deuxième division et espère être transféré avant 20 heures ce lundi 1er septembre 2025.

Levante négocie le transfert du milieu de terrain de Saint-Etienne

Selon les informations Matteo Moretto, journaliste italien, Levante a coché son profil pour se renforcer dans l’entrejeu. Le club espagnol a même engagé des négociations pour le recruter avant la fermeture du marché des transferts, à en croire la source. L’équipe basée à Valence pourra-t-elle s’aligner sur la demande des dirigeants de l’ASSE ?

Kilmer Sports Ventures (KSV) va-t-il accepter de lâcher Pierre Ekwah le dernier jour du marché, alors qu’Eirik Horneland a besoin de lui pour densifier son milieu de terrain ? La priorité dans ce secteur de jeu est d’ailleurs accentuée par la blessure à la cheville de Mahmoud Jaber, samedi face à Grenoble.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a déboursé 6 millions d’euros pour lever l’option d’achat du joueur formé au FC Nantes, à l’issue de son prêt de la saison dernière.