Mercato ASSE : Saint-Étienne ferme la boutique aux Parisiens

L’ASSE connaît un mercato estival très agité dans le sens des arrivées et des départs. Très actif sur le marché et promu en Ligue 1, Paris FC a notamment tenté d’arracher deux jeunes attaquants à l’AS Saint-Étienne. Mais les Verts, plus décidés que jamais à garder leurs pépites, ont claqué la porte au nez des Parisiens.

Mercato ASSE : Le Paris FC, grand dépensier recalé par Saint-Etienne

Le retour en Ligue 1 n’a pas freiné les ardeurs du Paris FC. Avec 50 millions d’euros dépensés cet été, les Franciliens se sont offert Moses Simon, déjà décisif contre Metz (3-2), et lorgnent encore sur Hamari Traoré et Jonathan Ikoné. L’ambition est claire : s’installer durablement dans l’élite.

Mais la gourmandise a ses limites. En se positionnant sur Djylian N’Guessan et Lucas Stassin, les dirigeants parisiens se sont heurtés au mur stéphanois. Une offre de 7,5 M€ pour N’Guessan a été balayée d’un revers de main, le club forézien refusant de brader son attaquant de 17 ans.

Les Verts protègent leurs joyaux

Eirik Horneland et ses dirigeants savent ce qu’ils possèdent : deux jeunes talents qui incarnent l’avenir du club. Lucas Stassin, déjà buteur en Ligue 2, est jugé intransférable, sauf proposition faramineuse. Le Stade Rennais s’était d’ailleurs déjà cassé les dents avec une offre de 15 M€.

Lire aussi : Mercato ASSE : Ça se précise pour Davitashvili et Stassin !

À voir

Mercato ASSE : Bardeli, la réponse cash de Dunkerque !

Saint-Étienne, solide leader de Ligue 2, joue gros : le retour dans l’élite. Pas question donc de céder ses diamants au premier chèque venu. Le message est clair : pour toucher aux joyaux du Forez, il faudra aligner une fortune… ou patienter.