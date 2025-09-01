INFO Mercato : L’OM subit un coup dur en défense centrale

L’OM vient de subir un revers sur cette fin de mercato. Alors que les Olympiens semblaient proche de signer Lutsharel Geertruida, ils se sont fait griller la politesse par Sunderland.

Mercato : Lutsharel Geertruida tourne le dos à l’OM pour Sunderland

Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’Olympique de Marseille a une priorité : densifier sa défense centrale qui montre des signes de faiblesse en ce début de saison. Pour ce faire, plusieurs pistes sont explorées. Parmi elles figurent notamment Lutsharel Geertruida. Le défenseur polyvalent du RB Leipzig est présenté comme la recrue idéale pour évoluer aux côté de Leonardo Balerdi.

Les négociations ont entre les différentes parties ont même accéléré ces derniers jours. Au point où l’OM semblait tenir la corde pour sa signature. Un accord avec Lutsharel Geertruida était même évoqué. Mais les Olympiens viennent de subir une grosse désillusion sur cette piste : le joueur de 25 ans ne viendra finalement pas à Marseille. La raison ? L’OM a été court-circuité par Sunderland dans ce dossier.

❌🇳🇱 Lutsharel Geertruida n’ira pas à l’OM!



😮 Le club français a été dépassé sur la ligne par Sunderland qui a passé un deal sur base d’un prêt avec option d’achat avec le RB Leipzig.



👀 Comme l’écrit @David_Ornstein, le Néerlandais est en route pour l’Angleterre. #mercato pic.twitter.com/4FLGbLEQb6 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 1, 2025

The Athletic nous apprend en effet que Lutsharel Geertruida est en route pour la Premier League. L’international néerlandais doit arriver ce lundi matin à Sunderland pour boucler son transfert. Il est question d’un prêt avec option d’achat. C’est un revirement qui oblige la direction de l’OM à vite réagir. Les Phocéens se tournent à présent vers Nayef Aguerd. Le défenseur marocain de West Ham est attendu dans les prochaines heures dans la cité phocéennes. Excepté un rebondissement de dernière, il sera la prochaine recrue de l’OM.