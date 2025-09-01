Coup de tonnerre : Le PSG finalise un transfert historique

Après Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Carlos Soler et Marco Asensio, un autre cadre pourrait faire ses adieux au PSG dans les prochaines heures. Luis Campos s’active dans ce sens. Explications.

Mercato : Un symbole du PSG se rapproche du Qatar

À quelques heures de la fermeture du mercato estival, Luis Campos finalise un transfert emblématique au PSG. Déterminé à se séparer des joueurs qui n’entrent pas dans les plans de son entraîneur Luis Enrique, le club de la capitale s’apprête à faire ses adieux à un enfant de la maison rouge et bleu.

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Presnel Kimpembe « pourrait rapidement s’engager dans un club qatarien. Les négociations sont avancées. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central de 30 ans, pas dans le groupe de Luis Enrique en Ligue 1 cette saison, serait en négociations avancées avec un club qatarien, dont l’identité n’a pas filtré.

« Le champion du monde 2018 pourrait s’y engager rapidement, pas ce lundi, mais dans les prochains jours, le marché au Qatar fermant le 16 septembre prochain », explique le journal sportif. Kimpembe n’a connu que le Paris Saint-Germain dans sa carrière professionnelle.

➡️ https://t.co/zOUelmRxf2 pic.twitter.com/tDlo02sPVu — L'Équipe (@lequipe) September 1, 2025

Symbole du club de la capitale, mais miné par les blessures, l’ancien partenaire de Neymar Jr pourrait donc découvrir un nouveau challenge dans les jours à venir avec pour ambition de retrouver du temps de jeu. Luis Enrique, qui peut désormais compter sur Ilya Zabarnyi en défense centrale, ne semble plus vraiment compter sur Kimpembe pour cette nouvelle saison.

Le natif de Beaumont-sur-Oise a intégré le contre de formation du Paris SG en 2014 et a disputé 241 matches toutes compétitions confondues sous le maillot parisien. Le trentenaire a gagné pas moins de 20 titres avec Paris, dont huit trophées de Ligue 1 et une Ligue des champions. En équipe de France, Kimpembe a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Une page se tourne pour le Titi, qui n’a jamais eu la confiance de Luis Enrique.