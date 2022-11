Équipe de France : Un coup dur tombe avant les 8èmes de finale

Publié par Dylan le 27 novembre 2022 à 17:42

Si l'Équipe de France s'est qualifiée pour les 8èmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, elle peut craindre un gros adversaire à ce stade.

Et si cette Coupe du Monde au Qatar était un remake de 2018? Après avoir remporté ses deux premiers matchs de la compétition face à l'Australie (4-1) puis le Danemark (2-1), l'Équipe de France a assuré sa qualification en 8èmes de finale, brisant la fameuse malédiction des champions du monde depuis 2010. Pour rappel, les trois dernières nations championnes du monde avant la France (l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne) étaient sorties dès le premier tour sous ce statut.

Si critiqués par les médias avant le début du Mondial en raison de la faible expérience de leur milieu de terrain, les Bleus ont donc montré qu'ils n'avaient rien perdu de leur superbe lorsqu'il s'agissait de Coupe du Monde. Et ce, même sans Paul Pogba, N'Golo Kanté et Presnel Kimpembe, joueurs phares de l'Équipe de France lors de l'édition 2018. Pourtant, cette qualification en 8èmes de finale devrait rapidement apporter des sueurs froides au sélectionneur Didier Deschamps et aux supporters français.

L'Équipe de France pourrait retrouver l'Argentine en 8èmes de finale

Le futur adversaire des Bleus en phase finale n'est pas encore connu, et son identité ne sera dévoilée qu'à l'issue de la dernière journée de phase de groupes, soit le 30 novembre. Contre toute attente, les 4 nations du groupe C (Pologne, Arabie saoudite, Argentine et Mexique) ont encore une chance de retrouver la France en 8èmes de finale. Les hommes de Didier Deschamps auraient pu éviter à coup sûr la bande à Lionel Messi si celle-ci s'était inclinée contre le Mexique samedi soir. Malheureusement, l'Albiceleste a triomphé 2-0 et s'est totalement relancé dans la course à la qualification.

C'est la Pologne qui domine actuellement le groupe C, avec 4 points. Elle devance donc d'une unité l'Argentine, qui possède une meilleure différence de buts que l'Arabie saoudite (+1 contre - 1) et de trois unités le Mexique. En clair, il y a de grandes chances que les Bleus puissent rencontrer l'Argentine mais tout peut encore se décider à la dernière journée. Surprise d'entrée par les Saoudiens (1-2), l'Albiceleste doit l'emporter contre la Pologne pour terminer première du groupe. Sinon, c'est l'élimination ou la France qui devrait attendre le pays sud-américain. Si c'est la deuxième option, alors il s'agirait d'un remake de 2018 où les Bleus s'étaient imposés de manière folle (4-3).