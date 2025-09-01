Mercato : Le PSG annonce un transfert définitif en attaque

Comme attendu, le PSG se sépare définitivement d’un attaquant en ce dernier jour du mercato estival. Le club de la capitale vient d’envoyer son communiqué officiel pour annoncer la nouvelle.

À moins d’une heure de la fin du mercato estival, le PSG a annoncé le départ de Marco Asensio. De retour d’un prêt à Aston Villa, l’attaquant de 29 ans n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique qui a donné son aval pour son départ. À un an de la fin de son contrat, le joueur de 29 ans quitte donc le PSG et s’engage en faveur de Fenerbahçe.

« Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Marco Asensio. L’attaquant espagnol de 29 ans s’engage définitivement avec le club turc du Fenerbahçe SK. Le Paris Saint-Germain remercie Marco et lui souhaite beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs », écrit le Champion de France et d’Europe sur son site internet.

Désireux de participer à la prochaine Coupe du Monde, Asensio va profiter de son transfert en Turquie pour retrouver de la régularité et revenir à son meilleur niveau afin d’être vu par Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja.

Devin Özek, le directeur sportif de Fenerbahçe, s’est réjoui de l’arrivée de l’ancien partenaire de Kylian Mbappé. « Nous sommes très heureux d’accueillir ce joueur spécial dans notre club », a déclaré le dirigeant turc sur les réseaux sociaux du club. Pour rappel, Marco Asensio a rejoint gratuitement le PSG lors du mercato estival 2023.

Sous la tunique Rouge & Bleu, il prend part à 47 rencontres, inscrit 7 buts et délivre 11 passes décisives. Il ajoute à son palmarès un triplé Championnat de France – Coupe de France – Trophée des champions, réalisé par le club de la capitale lors de la saison 2023-2024, ainsi que le Trophée des Champions 2024 remporté au Qatar au mois de janvier 2025.

Prêté à Aston Villa pour la fin de saison 2024-2025, Marco Asensio a disputé à 21 matches toutes compétitions confondues avec les Villans, pour huit buts et une passe décisive. Le montant du transfert n’a pas fuité, mais selon plusieurs sources concordantes, il s’agirait d’une opération à 8,5 millions d’euros, alors que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi attendaient 15 millions d’euros dans cette affaire.