FLASH Mercato : Le SRFC s’offre un serial buteur de Ligue 1

Après avoir vendu Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest pour 31,5 millions d’euros, le SRFC a frappé un grand coup en Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif.

Mercato SRFC : Embolo change signe au Stade Rennais

Le Stade Rennais a profité de cette dernière journée du mercato estival pour finaliser le transfert de Breel Embolo avec l’AS Monaco. Le SRFC a officialisé la signature de l’international suisse. L’officialisation a trainé, mais le club breton est parvenu à s’offrir les services du joueur de 28 ans. Arrivé à Monaco à l’été 2022 contre un chèque de 12,5 millions d’euros, Breel Embolo s’engage avec le club breton pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2029.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : C’est bouclé pour Breel Embolo au SRFC

Le club de la Principauté va toucher 15 millions d’euros dans l’opération. Embolo avait quitté Mönchengladbach pour Monaco il y a trois ans. En 89 matches pour les Monégasques, il a marqué 22 buts. Cette saison, le joueur, qui compte 77 sélections en équipe de Suisse, n’a plus été aligné et a été poussé vers la sortie. Au Stade Rennais, Breel Embolo remplace Arnaud Kalimuendo, transféré à Nottingham pour 35 millions d’euros.

L’AS Monaco annonce le transfert de Breel Embolo au Stade Rennais.



Arrivé en 2022 en provenance du Borussia Mönchengladbach, l’attaquant suisse de 28 ans a disputé 89 rencontres avec le maillot à diagonale, inscrivant 22 buts et délivrant 13 passes décisives.



L’AS Monaco… pic.twitter.com/vewpCDPnzX — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 1, 2025

Embolo devra renoncer à la Coupe d’Europe cette saison. Alors que Monaco s’est qualifié pour la Ligue des champions, Rennes couche sur une saison dernière médiocre, ponctuée d’une décevante 12e place. Le Stade Rennais, propriété de la famille Pinault, est entraîné par l’ancien international sénégalais Habib Beye. À Rennes, Embolo remplace Arnaud Kalimuendo, transféré à Nottingham.

À voir

Le PSG prête Kolo Muani et boucle une arrivée surprise !

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Breel Embolo dit NON à un géant turc !

Dans l’autre sens, Jordan James quitte le club breton pour Leicester City, en prêt avec option d’achat. C’est le 5e départ annoncé par le SRFC ce lundi, après ceux de Fabian Rieder, transféré à Augsbourg, d’Ayenda Sishuba, prêté à Montpellier (L2) sans option d’achat de Mikayil Faye, qui file en prêt avec option d’achat à Cremonese, et d’Ibrahim Salah, à Bâle.