INFO Mercato : L’OM réserve une punition à Neal Maupay

La direction de l’OM a tenté de se séparer de Neal Maupay dans les ultimes heures du mercato. Mais l’attaquant franco-argentin a refusé de partir. Ce refus risque de lui couter très cher à Marseille.

Mercato OM : Neal Maupay s’entête à rester, lourde sanction en vue

La dernière journée du mercato estival est particulièrement été mouvementée à l’Olympique de Marseille. Quatre nouvelles recrues sont arrivées, tandis que deux joueurs ont quitté le navire phocéen. Toutefois, un dossier continue de faire parler : celui de Neal Maupay. L’attaquant franco-argentin aurait pu lui-aussi profiter de ce sprint final pour quitter l’OM. Surtout qu’il bénéficiait de plusieurs sollicitations européennes.

Sassuolo, Genoa, Udinese, Séville, Lens ou encore Brentford, toutes ces formations se sont positionnées en vue d’arracher sa signature. Sauf que Neal Maupay a refusé de quitter la Canebière. Il s’accroche à son contrat expirant en juin 2028 et espère convaincre Roberto De Zerbi lui accorder une seconde chance. Cet entêtement passe très mal auprès de la direction de l’OM.

Il ne devrait pas être retenu en Ligue des champions

L’Equipe indique en effet que les dirigeants olympiens envisagent d’infliger une sanction radicale à Neal Maupay, en l’excluant de la liste des joueurs retenus pour la Ligue des Champions. Cette mise à l’écart serait un message fort envoyé à l’avant-centre de 29 ans, absent des plans de l’OM.

Néanmoins, un dernier espoir demeure pour les Olympiens de se séparer de lui : les marchés des transferts en Arabie saoudite, Turquie et au Qatar sont encore ouverts pour quelques jours. La perspective de voir l’ancien Niçois rebondir dans l’une de ces destinations n’est pas à écarter. Le dossier Neal Maupay est donc loin d’être terminé.