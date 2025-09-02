INFO Mercato : Rabiot a encore l’OM au travers de la gorge

L’OM a connu une fin de mercato agitée avec le dossier Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a officiellement rejoint l’AC Milan. Mais la tournure des événements l’a choqué.

Mercato OM : Adrien Rabiot choqué, révélations explosives !

L’histoire d’amour entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille est officiellement terminée ! L’international français quitte le navire OM dans les ultimes heures du mercato. Ce dénouement a choqué de nombreux supporters marseillais, car personne ne pouvait imaginer un tel scénario durant l’intersaison.

Adrien Rabiot était un pion essentiel de Roberto De Zerbi. Ses performances remarquables la saison dernière, ont rapidement conquis les cœurs marseillais. Au point où un accord pour prolonger son contrat était évoqué. Mais tout a basculé après la défaite contre Rennes, où une altercation entre lui et Jonathan Rowe a éclaté. Les deux joueurs ont été écartés, et la mère et agente de Rabiot a vertement critiqué la direction de l’OM.

Il a tenté de calmer les esprits

Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont tenté de calmer le jeu, mais le mal était déjà fait. La rupture était inévitable. Le joueur de 30 ans était en vente, ce qui a alerté ses prétendants. Et c’est bien l’AC Milan qui a raflé la mise dans ce dossier. L’ancien joueur de la Juventus retrouve Massimiliano Allegri en Lombardie. Ce dénouement a toutefois choqué le joueur lui-même.

Interrogé par La Gazzetta Dello Sport, l’un des proches de Rabiot révèle le joueur est « interloqué » par la tournure des événements. L’ancien Parisien a tenté d’expliquer qu’il n’était pas à l’origine de la bagarre, sans succès. « C’est donc l’incompréhension qui domine » dans son esprit. Cette rupture a été difficile à accepter pour Adrien Rabiot. Ce dernier tentera de relancer sa carrière en Serie A.