PSG Mercato : Une incroyable révélation tombe pour Kimpembe

Annoncé sur le départ, Presnel Kimpembe est encore un joueur du PSG à l’issue du mercato estival. Le défenseur central français aurait, pourtant, pu rejoindre les rangs d’un grand club européen.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe a rembarré un cador

La dernière journée du mercato estival a été très animée du côté du Paris Saint-Germain. Plusieurs indésirables ont quitté le club de la capitale pour aller chercher du temps de jeu sous d’autres cieux.

Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Randal Kolo Muani (Tottenham), Carlos Soler (Real Sociedad) et Marco Asensio (Fenerbahçe) ont plié bagage ce lundi avant 20 heures, puisqu’ils n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique. Toutefois, Presnel Kimpembe, lui aussi devenu indésirable à un an de la fin de son contrat, n’a pas bougé de la capitale. Et ce n’est pas faute d’avoir reçu de proposition.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une incroyable nouvelle tombe pour Kimpembe !

À voir

OL : Le bilan du mercato de l’Olympique Lyonnais

En effet, selon les informations livrées ce mardi par le journal L’Équipe, « l’AC Milan, en quête de renfort en charnière centrale pour étoffer ce secteur, s’est en effet penché sur le dossier du titi parisien. Le club italien travaillait en priorité sur la venue de Manuel Akanji (Manchester City), qui a finalement rejoint le rival intériste (prêt avec option), mais la difficulté des discussions l’a conduit à envisager d’autres pistes. Parmi lesquelles celle menant à Kimpembe. »

De retour après une grave blessure contractée en février 2023 contre l’OM, le vice-capitaine du Paris SG a perdu sa place au sein de l’effectif de Luis Enrique. Et avec l’arrivée de l’Ukrainien Ilya Zabarnyi, son horizon semble désormais bouché chez les Rouge et Bleu.

Un transfert à l’AC Milan aurait donc pu lui permettre de rebondir chez un cador européen cette saison, mais le quotidien sportif rapporte que Kimpembe « n’a pas donné suite et les Rossoneri n’ont même pas eu l’occasion d’engager de négociations. Après avoir déjà enregistré l’arrivée du Belge Koni De Winter (ex-Genoa), Milan a finalement recruté lundi l’Allemand de Wolfsburg David Odogu (19 ans) jusqu’en 2029. » Aux dernières nouvelles, le Champion du Monde 2018 devrait bien quitter le PSG pour une destination exotique.

Presnel Kimpembe bientôt au Qatar ?

Après avoir passé toute sa carrière sous le maillot du PSG, son club formateur, Presnel Kimpembe pourrait rapidement rejoindre un club qatari. D’après L’Équipe, les dirigeants parisiens ont déjà entamé des négociations dans ce sens.

À voir

INFO Mercato : Rabiot a encore l’OM au travers de la gorge

Lisez aussi : Mercato : Le PSG annonce une décision-choc pour Kimpembe !

À 30 ans, le natif de Beaumont-sur-Oise, pas dans le groupe de Luis Enrique en Ligue 1 cette saison, serait en pourparlers avancés avec un pensionnaire de la Saudi Pro League, dont le nom n’a pas filtré. Alors que le marché saoudien est encore ouvert jusqu’au 16 septembre, Kimpembe devrait faire ses adieux à son club de coeur dans les prochains jours. Affaire à suivre…