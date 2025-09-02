Mercato : 35M€, Pep Guardiola remercie infiniment le PSG !

C’est désormais officiel, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG pour signer à Manchester City. Une signature qui réjouit au plus haut point Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens.

Mercato PSG : Donnarumma séduit déjà tout le monde à Man City

Après quatre années et plusieurs trophées glanés avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a rejoint les rangs de Manchester City dans les derniers instants du mercato estival. Poussé dehors après l’échec des négociations pour la prolongation de son contrat, qui expirait en juin prochain, l’international italien a accepté le challenge anglais en s’engageant sur le long terme avec les Citizens.

Le club anglais et le Paris Saint-Germain ont annoncé la nouvelle ce mardi matin. Pour s’attacher les services du dernier rempart de la Squadra Azzura, Manchester City a déboursé autour de 35 millions d’euros, bonus compris. Et si le Champion de France se frotte les mains avec ce joli chèque, les Skyblues se réjouissent déjà d’avoir pu remplacer Ederson, qui a signé à Fenerbahçe, par un gardien du calibre de Donnarumma.

Selon les propos du directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, le staff technique avec à sa tête Pep Guardiola exulte déjà de joie avec l’arrivée de l’ancien joueur de l’AC Milan.

« Le pedigree, la qualité et le palmarès de Gianluigi parlent d’eux-mêmes, et nous sommes tous absolument ravis qu’il nous ait rejoints ici à City. Il a accumulé une riche expérience au plus haut niveau et sait ce qu’il faut pour réussir de manière durable. Dès son plus jeune âge, il a joué au plus haut niveau. C’est inhabituel pour un gardien de but, et cela signifie qu’il arrive ici comme l’un des meilleurs au monde à son poste », a confié le dirigeant portugais sur le site officiel de Man City.

Après une saison 2024-2025 en demi-teinte, les pensionnaires de l’Etihad Stadium veulent retrouver les sommets cette année et le renfort de Gigio semble déjà rassurer tout le monde. « Il ne fait aucun doute que Gianluigi apportera encore plus de qualité et de profondeur à notre département de gardiens de but de haut niveau. Tout le monde ici est très heureux d’accueillir Gianluigi à Manchester City et nous lui souhaitons tout le meilleur pendant son séjour parmi nous », a ajouté Hugo Viana.