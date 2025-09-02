Mercato PSG : Nouvelles révélations troublantes sur Mbappé !

Plus d’un an après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid en tant qu’agent libre, de nouvelles révélations ont fuité sur les derniers mois compliqués entre l’attaquant français et les dirigeants du club de la capitale.

Les secrets de la réunion d’août 2023 entre Mbappé et Al-Khelaïfi

Extrait du livre « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », qui paraît le 3 septembre, le journaliste Fabrice Hawkins révèle des documents exclusifs autour de la séparation tumultueuse entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé. Le spécialiste mercato de RMC raconte que la discorde serait partie de l’été 2023, lorsque le capitaine de l’équipe de France a signifié aux dirigeants parisiens qu’il ne prolongera pas et qu’il partira libre à l’issue de la saison.

Dans un extrait de l’ouvrage, Hawkins raconte notamment que le 11 août 2023, l’avocate de Kylian Mbappé, Maître Delphine Verheyden, adresse une lettre au secrétaire général du PSG Victoriano Melero (nommé directeur général en octobre 2024) au nom de son client. Elle stipule que la veille, un « nouvel entretien de plus d’une heure et demie a encore eu lieu téléphoniquement entre lui et le président Nasser Al-Khelaïfi. »

Les deux hommes n’ont pas stoppé leurs échanges depuis que le joueur a annoncé ne pas vouloir activer son année supplémentaire. On est alors en plein psychodrame au club depuis que Mbappé a été mis à l’écart, relégué au rang de « lofteur », menacé qui plus est de passer l’intégralité de la saison sur le banc s’il ne prolonge pas ou s’il n’accorde pas un retour financier au PSG en cas de départ libre à la fin de la saison.

Et s’il y a un club en Europe capable de sacrifier sa star en la mettant sur le banc par principe moral et parce qu’il réclame son dû, c’est bien celui-ci. L’avocate de Kylian Mbappé fait donc comprendre, dans sa lettre, que son client accepte de faire des concessions pour mettre un terme à cette menace intenable pour un joueur de son rang de ne pas jouer une saison entière, et pour que cesse cette destruction de son image auprès du grand public par la propagation, y compris virale via de faux comptes que nous avons identifiés, d’informations mensongères.

Voici ce que Me Delphine Verheyden précise à propos de cet accord : « Mon client formule la proposition suivante : « – Réduire de 55 millions bruts les primes devant lui être versées lors de la saison 2023/2024 (correspondant aux 30 millions de primes de fidélité liées aux deux premières années de contrat et 25 millions de primes de signature), ceci représentant une économie de plus de 68 millions dans les comptes du club ;

– Transposer le règlement de ce même montant à la saison 2024/2025 s’il devait être encore présent dans les effectifs à cette date. Cette proposition est conditionnée aux éléments cumulatifs suivants : – Qu’il soit réintégré dans le groupe pour le match du 12 août 2023 et n’en soit plus sorti de toute la saison sportive ;

Les secrets de la réunion d'août 2023 entre Mbappé et Al-Khelaïfi à l'origine de toutes les incompréhensions.



– Que cet avenant soit signé au plus tard lundi 14 août à 12h. Passé cette date l’offre sera caduque ; – Rédaction d’un communiqué de presse commun indiquant la fin du différend, la réintégration sans condition dans le groupe et le pas fait par mon client pour résoudre ce différend.

Enfin, et c’est crucial pour lui, Kylian Mbappé insiste pour que je vous redise que ce qui compte avant tout pour lui est de jouer au football et gagner le maximum de titres avec son équipe. » Le moindre mot, la moindre date, le moindre chiffre : tout est important. Et chaque écart peut remettre en cause l’intégralité de cet accord oral, qui a désormais une trace écrite. »

Malgré ces discussions, aucun contrat bilatéral n’a été signé et les deux parties ne semblent pas s’être comprises de la même manière. Le joueur a été réintégré dans l’équipe première, mais la suite a montré que ni Mbappé ni les dirigeants du Paris Saint-Germain n’avaient interprété de façon identique ces échanges.