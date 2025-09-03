Mercato PSG : Kimpembe a trouvé preneur, accord imminent

Presnel Kimpembe ne va sans doute pas poursuivre la saison au PSG. Le défenseur central français est en négociations avancées avec le Qatar Sports Club. Son transfert est même imminent.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe proche de signer au Qatar

Le mercato a fermé ses portes en France. Cela n’empêche pas le Paris Saint-Germain de continuer son opération dégraissage. Plusieurs joueurs sont toujours en instance de départ. C’est le cas de Presnel Kimpembe. Le défenseur français est freiné dans son élan ces trois dernières années par des soucis physiques récurrents. Il reste cependant très courtisé dans des championnats où le mercato est encore ouverte.

Lire aussi : PSG Mercato : Une incroyable révélation tombe pour Kimpembe

L’Equipe assure d’ailleurs que Presnel Kimpembe est proche de rejoindre le Qatar Sports Club, l’actuel deuxième du championnat qatari. Les négociations pour sa signature sont très avancées. Au point où un accord semble imminent entre les parties impliquées. Le montant exact du deal n’a pas encore fuité. Mais le PSG ne devrait pas s’opposer à ce deal. Sachant que le départ du joueur de 30 ans permettrait de soulager un peu ses finances.

Un temps de jeu inexistant à Paris

Des sources proches du dossier annoncent même une issue positive attendue dans les prochains jours. Si son transfert au Qatar venait à aboutir, cela serait un tournant majeur pour le Titi parisien. Celui-ci avait reçu cet été des offres de l’AC Milan et de l’Arabie Saoudite, sans succès.

À voir

OL Mercato : Transfert de Malick Fofana, un indice lâché

Lire aussi : Mercato : Le PSG annonce une décision-choc pour Kimpembe !

Cette transaction permettrait en tout cas au PSG de se séparer d’un défenseur dont le temps de jeu est devenu quasi inexistant. Presnel Kimpembe n’a disputé que 5 petites rencontres rencontre la saison dernière sous les ordres de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris SG ne compte pas vraiment sur lui pour l’exercice en cours.