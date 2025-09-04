PSG : Vitinha réagit aux propos chocs de Jules Koundé !

Les déclarations du défenseur Jules Koundé sur les méfaits du calendrier surchargé continuent de faire parler. Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a réagi publiquement sur cette affaire.

PSG : Koundé dénonce le rythme effréné du football, Vitinha validé ses inquiétudes

Le débat autour du calendrier surchargé fait rage. Il faut dire que cette cadence effrénée de matchs imposés par les instances du ballon rond n’est pas sans conséquences. Au-delà des risques de blessures physiques, elle met en péril la longévité des carrières et l’intégrité du jeu. Tel est le discours porté par Jules Koundé. Le défenseur du FC Barcelone a déclaré que les « joueurs ne sont pas des machines ».

Jules Koundé dénonce ainsi un système entier qui sacrifie le bien-être des footballeurs professionnels pour le spectacle. Ces propos suscitent une vague de commentaires dans l’univers du football. En conférence de presse avec sa sélection nationale, Vitinha a donné son avis sur le sujet. Le milieu de terrain du PSG est en phase avec le Barcelonais. Sans s’en plaindre, il a reconnu que les joueurs souffrent de ce rythme effréné.

Un cri d’alarme pour le changement

« J’ai vu les déclarations de Koundé, et cela ne concerne pas seulement les staffs techniques, mais aussi les joueurs », a-t-il déclaré, ajoutant que ce rythme a un impact direct sur la qualité du jeu. « Nous n’avons pas pu jouer notre meilleur football, il y a des blessures… »

Vitinha reste passionné par son métier. L’international portugais ne cherche pas à se plaindre. Son message est plus subtil en cette période de trêve internationale. Il met en exergue une problématique de fond : la préservation de la santé des athlètes. Il invite donc à un changement urgent dans ce milieu.