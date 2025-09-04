Mercato : La stratégie secrète du RC Lens face à la CAN !

La prochaine CAN au Maroc, prévue fin 2025, risque d’être un véritable cauchemar pour certains clubs de Ligue 1. Mais le RC Lens a déjà anticipé ce cas de figure en adoptant une stratégie précise sur le mercato.

Le mercato du RC Lens, une anticipation de la CAN

Le football moderne ne se résume pas seulement à la tactique sur le terrain ; il se joue aussi en coulisses. Le RC Lens l’a bien compris cet été, en réalisant un mercato dicté par un facteur parfois négligé : la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La prochaine édition du tournoi aura lieux au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Cette compétition internationale est très souvent un casse-tête pour de nombreux clubs de Ligue 1, avec des départs en milieu de saison. Conscient de cela, le RCL a fait le choix de réduire au minimum son contingent de potentiels internationaux. Cette décision se confirme avec le départ d’Hervé Koffi, Anass Zaroury ou encore Neil El Aynaoui.

Le résultat est frappant. Seuls trois joueurs du RC Lens sont concernés par la CAN. Il est question d’Abdallah Sima, Hamzat Ojediran et Mamadou Sangaré. Leur convocation en équipe nationale n’est même pas garantie. L’équipe de Pierre Sage pourra donc compter sur un groupe quasiment au complet en période hivernale. Tandis que d’autres clubs devront s’adapter.