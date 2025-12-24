© Horizon 2026 : Le Guide des 10 Nations à Suivre Absolument

L’attente monte déjà. La Coupe du Monde 2026, qui se déroulera pour la première fois dans trois pays (États-Unis, Canada, Mexique) et accueillera 48 équipes, promet d’être un tournant historique dans l’histoire du ballon rond. Avec un format élargi et des dynamiques continentales en pleine mutation, il est temps de poser un regard analytique sur les forces en présence.

Une fois votre dispositif en place, vers qui tourner votre regard ? Voici les dix sélections qui, par leur forme actuelle, leur vivier de talents ou leur contexte tactique, seront les grands animateurs du cycle 2026.

1. L’Argentine : La gestion de l’après-sommet

Championne en titre, l’Albiceleste aborde ce cycle avec une sérénité nouvelle mais un défi immense : maintenir la faim de victoire. Sous la houlette de Lionel Scaloni, l’équipe a su se renouveler tactiquement lors des éliminatoires sud-américains. Au-delà de l’aura de Lionel Messi, c’est l’émergence définitive d’une génération (Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister) qui impressionne. L’Argentine n’est plus une équipe qui joue pour un seul homme, mais un bloc compact et technique capable d’étouffer n’importe quel adversaire.

2. La France : L’inépuisable réservoir

Les vice-champions du monde restent une référence absolue. La force du football français réside dans une profondeur de banc qui n’a pas d’égal en Europe. Didier Deschamps (ou son successeur) dispose de deux, voire trois joueurs de classe mondiale à chaque poste. Avec la maturité de Kylian Mbappé et l’éclosion des talents comme Warren Zaïre-Emery ou Bradley Barcola, les Bleus allient expérience des grands rendez-vous et explosivité. Leur parcours en qualifications et en Ligue des Nations confirme une stabilité effrayante pour la concurrence.

3. L’Espagne : La jeunesse triomphante

La Roja a retrouvé son identité, mais en la modernisant. Oubliez la possession stérile ; l’Espagne actuelle, portée par les prodiges Lamine Yamal et Nico Williams, est verticale, percutante et audacieuse. Leur récente domination sur la scène européenne a validé ce changement de paradigme. C’est une équipe qui dicte le tempo mais qui sait aussi piquer en contre, une polyvalence qui en fait l’une des formations les plus esthétiques et dangereuses à observer pour 2026.

4. Le Brésil : En quête de rédemption

La Seleção traverse une zone de turbulences inédite lors des éliminatoires de la CONMEBOL, mais il serait imprudent de les écarter. Le Brésil prépare une transition majeure. Avec l’arrivée attendue de nouvelles directives tactiques et la montée en puissance de Vinícius Jr et Rodrygo comme leaders techniques, le Brésil arrivera en Amérique du Nord avec un esprit de revanche. Le talent brut est là, notamment avec l’éclosion d’Endrick ; la question sera celle de l’équilibre collectif.

5. L’Allemagne : Le réveil du géant

Après plusieurs années d’errance, la Mannschaft semble avoir retrouvé sa boussole sous la direction de Julian Nagelsmann. L’association magique entre Jamal Musiala et Florian Wirtz offre à l’Allemagne une créativité dans l’axe qu’elle n’avait plus eue depuis longtemps. L’équipe a retrouvé une intensité physique et un pressing haut qui sont sa marque de fabrique historique. C’est une équipe en pleine reconstruction qui devrait arriver à maturité parfaite en 2026.

6. Les États-Unis : L’heure de vérité à domicile

Pays hôte majeur, les USA ne peuvent plus se cacher. Cette « génération dorée » américaine, dont la quasi-totalité des cadres évolue dans les tops clubs européens (Pulisic, McKennie, Balogun), arrive à l’âge de la plénitude sportive. Portés par leur public et habitués aux infrastructures, ils devront franchir un cap psychologique. Leur dynamisme athlétique et leur projection rapide vers l’avant en font une équipe capable de bousculer les hiérarchies établies.

7. Le Maroc : La confirmation du statut

Demi-finaliste héroïque en 2022, le Maroc doit désormais assumer son statut de géant mondial. Walid Regragui a su conserver l’ossature solide tout en intégrant de nouveaux talents binationaux qui ont choisi les Lions de l’Atlas. L’équipe ne joue plus sur l’effet de surprise mais sur une solidité défensive et une maîtrise technique au milieu de terrain qui rivalisent avec les meilleures nations européennes. Ils sont les porte-étendards d’un football africain décomplexé.

8. Le Japon : La précision chirurgicale

Les « Samurai Blue » ne cessent de progresser. Leur performance lors du dernier mondial et leur domination en Coupe d’Asie montrent une équipe d’une discipline tactique redoutable, capable de transitions offensives fulgurantes. Avec des joueurs comme Kaoru Mitoma ou Takefusa Kubo, le Japon possède des ailiers capables de déstabiliser n’importe quelle défense en un contre un. C’est l’équipe « poil à gratter » par excellence, capable de faire tomber les favoris.

9. La Colombie : L’invincibilité retrouvée

C’est peut-être l’équipe la plus sous-cotée du moment. Les « Cafeteros » enchaînent les performances de haut vol en Amérique du Sud, portés par un Luis Díaz électrique et une renaissance inattendue de James Rodríguez. La Colombie affiche un jeu flamboyant, physique et passionné. Leur capacité à ne pas perdre et à renverser des situations compromises en fait un candidat sérieux pour jouer les trouble-fêtes dans le dernier carré.

10. Le Portugal : L’abondance de choix

Rares sont les sélections disposant d’autant de talent individuel au mètre carré. De la défense (Rúben Dias) à l’attaque (Rafael Leão), en passant par un milieu de terrain créatif (Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha), le Portugal a tout. Le défi pour 2026 sera de trouver la bonne alchimie tactique pour faire cohabiter ces ego et ce talent. Si la mayonnaise prend, le Portugal a l’effectif pour aller au bout.

Pour conclure ce guide

La Coupe du Monde 2026 s’annonce comme celle du changement d’échelle. Entre les puissances traditionnelles qui se réinventent (Allemagne, Espagne) et les forces émergentes qui arrivent à maturité (Japon, Maroc, USA), le spectacle promet d’être total.

Que vous soyez devant votre écran géant ou en train de scruter les statistiques sur votre smartphone, gardez un œil attentif sur ces dix nations. L’une d’entre elles soulèvera, selon toute vraisemblance, le trophée le plus convoité de la planète dans les stades nord-américains.