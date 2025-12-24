ASSE : Bernauer lâche une bombe à Saint-Etienne !

Revenu sur son transfert définitif à l’ASSE, Maxime Bernauer assure de son adhésion totale au projet stéphanois. Il pointe en revanche la décision de ceux qui ont quitté le club.

Mercato : Maxime Bernauer justifie son choix fort de rester à l’ASSE

Prêté à l’ASSE en février 2025, Maxime Bernauer s’est engagé définitivement avec le club relégué en Ligue 2 en juillet 2025. Kilmer Sports Ventures a levé l’option d’achat assortie à son contrat et estimée à 1,2 M€. Le défenseur central s’est ainsi lié aux Verts jusqu’en juin 2027. Justifiant son choix fort, il assure que le projet sportif proposé par KSV, les ambitions de l’AS Saint-Etienne et la confiance de l’entraîneur ont été des facteurs déterminants.

« Je ne dirais pas que ça me fait plaisir de descendre et de redémarrer en Ligue 2 à l’ASSE, mais à partir du moment où tu le sais, tu dois être prêt. […]. On m’a dit que j’étais important dans le projet et que le coach comptait sur moi. J’ai eu sa confiance dès mon arrivée. Je me suis toujours bien entendu avec lui », a expliqué Maxime Bernauer à Tribune Verte.

Passé à Concarneau (en 2019-2020), au Mans FC (2020-2021), puis au Paris FC (2021-2023) avant son transfert au Dinamo Zagreb à l’été 2023, le Français de 27 ans était à la recherche d’un projet plus stable. « Aujourd’hui, c’est rare d’être dans un club qui peut t’apporter de la stabilité sur le plan sportif. Être un joueur de club […] me correspond. Un peu de stabilité, parfois, c’est bien. Cela me donne aussi de la continuité », a -t-il justifié.

Bernauer : « Certains ont fait le choix de ne pas jouer en Ligue 2, pas moi »

Contrairement à Maxime Bernauer, des joueurs ont quitté l’ASSE après la relégation en Ligue 2. Certains, notamment Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont tenté de partir, mais ils ont été bloqués par la direction du club. Idem pour Pierre Ekwah. Plus grave, le milieu défensif Franco-Ghanéen a engagé le bras de fer et il ne figure plus dans l’équipe depuis le début de la saison.

Leur comportement est blâmé par le numéro 6 des Verts. « Certains ont fait le choix de ne pas vouloir jouer en Ligue 2, pas moi », a-t-il glissé, avant de déclarer : « L’objectif est de vite remonter. Si c’est le cas, je serai très content d’être à Saint-Etienne« .

